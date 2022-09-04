https://sputnikarabic.ae/20220904/تفاصيل-خطة-الدعم-الألمانية-لتجاوز-أزمة-المعيشة-بتكلفة-65-مليار-دولار-1067259447.html

تفاصيل خطة الدعم الألمانية لتجاوز أزمة المعيشة... بتكلفة 65 مليار دولار

تفاصيل خطة الدعم الألمانية لتجاوز أزمة المعيشة... بتكلفة 65 مليار دولار

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأحد، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار تقريبا) لتخفيف الضغط عن الأسر في ظل أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار للارتفاع. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T11:16+0000

2022-09-04T11:16+0000

2022-09-04T11:16+0000

أخبار ألمانيا

اقتصاد

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ووفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، قال شركاء التحالف الحاكم في البلاد: "الإغاثة في الوقت وبالشكل المناسبين للمواطنين والشركات ضرورة بسبب العبء المتزايد بسرعة لأسعار الطاقة المرتفعة".وأضافت الوثيقة أن الحزمة الإجمالية للدعم وصلت إلى "أكثر من 65 مليار يورو". وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تغطية ارتفاع فواتير الطاقة.كما تستهدف الحكومة أيضا الطلاب بمدفوعات أقل لمرة واحدة، تبلغ 200 يورو للطالب، ودفع تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يستحقون مزايا الإسكان.يأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين للإغاثة يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، والتي تضمنت تخفيضا في الضريبة على البنزين وتذكرة نقل عام مدعومة بشدة.بموجب الحزمة الجديدة أيضا، خصصت الحكومة 1.5 مليار يورو للعمل على برنامج بديل للتذكرة الشهرية البالغة قيمتها 9 يورو لشبكات النقل المحلية والإقليمية، على الرغم من أن السعر سيكون أعلى على الأرجح.برلين، التي تعتمد لسنوات على واردات الطاقة الروسية لتلبية احتياجاتها، تعرضت بشدة لارتفاع أسعار الطاقة مع تضاؤل ​​الإمدادات من موسكو، والذي يرجع في الأساس إلى العقوبات الغربية المبالغ فيها وغير المبررة.ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 8.8 في المائة في أغسطس/ آب، بعد انخفاضه لمدة شهرين تحت تأثير تدابير الإغاثة الحكومية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته في 40 عاما.من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى دفع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى نحو 10 في المائة بحلول نهاية العام، وهو أعلى معدل له منذ عقود.

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