https://sputnikarabic.ae/20220904/تقديرات-خسائر-باكستان-من-الفيضانات-تتجاوز-12-مليار-دولار-1067267839.html
تقديرات خسائر باكستان من الفيضانات تتجاوز 12 مليار دولار
تقديرات خسائر باكستان من الفيضانات تتجاوز 12 مليار دولار
قال مسؤولون باكستانيون، اليوم الأحد، إن أضرار الفيضانات الجارفة الأخيرة التي ضربت البلاد قد تصل إلى 12.5 مليار دولار، وفقا لتقديرات أولية للحكومة. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:56+0000
2022-09-04T13:56+0000
2022-09-04T13:56+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. في تقرير للهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، اليوم الأحد، قدرت حصيلة الأمطار الموسمية والفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ يونيو/ حزيران، بتدمير نحو مليون منزل، ومقتل أكثر من 800 ألف رأس ماشية وإتلاف 2200 ميل من الطرق و157 جسرا.ووفقا لشبكة "جيو برودكاستر"، فإن الفقر والبطالة ازدادت بشكل متنوع، حيث ارتفعت من 21.9% إلى أكثر من 36%، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر الاقتصادية للبلاد إلى 12.5 مليار دولار.وذلك بحسب تقديرات لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الدولة الباكستاني والمجلس الفيدرالي للإيرادات والهيئات الحكومية الأخرى.وأضافت الإذاعة أنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 2% فقط في السنة المالية الحالية. أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل المساعدة الممكنة.وفقا للهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، شهدت البلاد 15 بوصة من الأمطار هذا العام. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه حتى سبتمبر/ أيلول، قُتل ما لا يقل عن 1162 شخصا وأصيب 3554 شخصا في باكستان بسبب الفيضانات الكارثية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/البداية-في-باكستان-غوتيريش-يتحدث-عن-تدمير-كوكب-الأرض-1067066240.html
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العالم
تقديرات خسائر باكستان من الفيضانات تتجاوز 12 مليار دولار
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قال مسؤولون باكستانيون، اليوم الأحد، إن أضرار الفيضانات الجارفة الأخيرة التي ضربت البلاد قد تصل إلى 12.5 مليار دولار، وفقا لتقديرات أولية للحكومة.
موسكو- سبوتنيك
. في تقرير للهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، اليوم الأحد، قدرت حصيلة الأمطار الموسمية والفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ يونيو/ حزيران، بتدمير نحو مليون منزل، ومقتل أكثر من 800 ألف رأس ماشية وإتلاف 2200 ميل من الطرق و157 جسرا.
ووفقا لشبكة "جيو برودكاستر"، فإن الفقر والبطالة ازدادت بشكل متنوع، حيث ارتفعت من 21.9% إلى أكثر من 36%، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر الاقتصادية للبلاد إلى 12.5 مليار دولار.
وذلك بحسب تقديرات لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الدولة الباكستاني والمجلس الفيدرالي للإيرادات والهيئات الحكومية الأخرى.
وأضافت الإذاعة أنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 2% فقط في السنة المالية الحالية. أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في البلاد
ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل المساعدة الممكنة.
وفقا للهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، شهدت البلاد 15 بوصة من الأمطار هذا العام. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه حتى سبتمبر/ أيلول، قُتل ما لا يقل عن 1162 شخصا وأصيب 3554 شخصا في باكستان بسبب الفيضانات الكارثية.