https://sputnikarabic.ae/20220904/جامعة-الدول-العربية-تدعو-الأطراف-الليبية-إلى-التعاون-مع-المبعوث-الأممي-الجديد-1067277271.html
جامعة الدول العربية تدعو الأطراف الليبية إلى التعاون مع المبعوث الأممي الجديد
جامعة الدول العربية تدعو الأطراف الليبية إلى التعاون مع المبعوث الأممي الجديد
رحبت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الأحد، "بتعيين عبد الله باتيلي، ممثلا خاصا جديدا لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيساً لبعثة الدعم الأممية في ليبيا". 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:43+0000
2022-09-04T16:43+0000
2022-09-04T16:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
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أعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن "الثقة في مواصلته الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلباً مُلحاً لقطاع عريض من الليبيين، وباعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية".ودعا "الأطراف الليبية إلى التعاون مع باتيلي ودعم مهمته"، معربا عن تطلع الجامعة العربية لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة الماضية، تعيين عبد الله باتيلي من السنغال، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا ليان كوبيتش من سلوفاكيا.واندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة مجلس النواب الليبي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة من الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
جامعة الدول العربية تدعو الأطراف الليبية إلى التعاون مع المبعوث الأممي الجديد
تابعنا عبر
رحبت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الأحد، "بتعيين عبد الله باتيلي، ممثلا خاصا جديدا لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيساً لبعثة الدعم الأممية في ليبيا".
أعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن "الثقة في مواصلته الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلباً مُلحاً لقطاع عريض من الليبيين، وباعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية".
ودعا "الأطراف الليبية إلى التعاون مع باتيلي ودعم مهمته"، معربا عن تطلع الجامعة العربية لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة الماضية، تعيين عبد الله باتيلي من السنغال، ممثلا خاصا له في ليبيا
ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا ليان كوبيتش من سلوفاكيا.
واندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة مجلس النواب الليبي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة من الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.