https://sputnikarabic.ae/20220904/جهود-روسية-مكثفة-لإنهاء-مأساة-العطش-التي-تضرب-مليون-مدني-سوري-منذ-40-يوما-1067269724.html

جهود روسية مكثفة لإنهاء مأساة العطش التي تضرب مليون مدني سوري منذ 40 يوما

جهود روسية مكثفة لإنهاء مأساة العطش التي تضرب مليون مدني سوري منذ 40 يوما

بحث محافظ الحسكة السورية مع قائد القوات الروسية العاملة في المحافظة، مشكلة استمرار انقطاع مياه الشرب عن مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وريفها، لليوم 40 على... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T14:31+0000

2022-09-04T14:31+0000

2022-09-04T14:32+0000

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح بحث مع قائد القوات الروسية في محافظة الحسكة (الجنرال أوليغ) خلال لقائهما الذي عقداه، اليوم الأحد 4 سبتمبر/ أيلول، في مبنى المحافظة وبحضور اللواء نضال دليلة القائد العسكري للجيش السوري بالمحافظة تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب من مصدرها الوحيد من محطة مشروع آبار علوك بريف رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش التركي شمالي الحسكة.وقال محافظ الحسكة الدكتور صيوح لمراسل "سبوتنيك" بأنهم بحثوا مع الأصدقاء الروس ممثلاً بقائد القوات الروسية في قاعدة مطار القامشلي استمرار جريمة المحتل التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب القادمة من محطة علوك عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة.وبين المحافظ بأن اللقاءات مستمرة بين الطرفين وتأتي في إطار استمرار التواصل بين الجهات المعنية في محافظة الحسكة والأصدقاء الروس لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض حياة السوريين في ظل وجود المحتلين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة السورية التي تعتبر سلة الغذاء والثروات الباطنية للبلاد والتي تتعرض السرقة والنهب والاعتداء.يذكر أن المواطنين في مدينة الحسكة يعانون أزمة كبيرة في تأمين مياه الشرب بسبب مشكلة قطع المياه المتكرر كل عام بالتوقيت نفسه خلال هذه الفترة ويعاني أهل الحسكة الكثير لتأمين مياه الشرب والمياه الخاصة بالاستخدام المنزلي ،مطالباً بوضع حد لهذه الأزمة الكبيرة التي لا تحتمل الانتظار.ويعتبر المواطنون أن ما يحدث هو جريمة بحق الإنسانية ويجب على كل المنظمات الدولية التحرك لحل هذه المشكلة حيث يتحمل الأهالي أعباء مادية كبيرة لقاء شراء المياه من الصهاريج لأن المياه التي تؤمنها الجهات الحكومية مخصصة للشرب فقط.وتكرّرت مشكلة انقطاع المياه من محطة علوك، والتعديات على خطوط الجر والكهرباء الواصلة من المحطة، نحو 30 مرة منذ سيطرة الجيش التركي والفصائل "التركمانية" الخاضعة له على مدينة رأس العين وأريافها في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019.ونجحت في كل مرة الجهود الحكومية الروسية المشتركة خلال السنوات الماضية في إزالة التعديات عن المحطة وإعادتها إلى الخدمة من خلال حماية دوريات الشرطة العسكرية الروسية للورش الفنية للكهرباء والمياه الحكومية السورية.

https://sputnikarabic.ae/20220829/تحرك-دولي-وجهود-سورية-روسية-لوقف-مأساة-مياه-الشرب-في-الحسكة-شرقي-سوريا-صور-1067000344.html

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