جهود روسية مكثفة لإنهاء مأساة العطش التي تضرب مليون مدني سوري منذ 40 يوما
14:31 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 14:32 GMT 04.09.2022)
© Sputnik . Attia Al-Attiaالشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021
© Sputnik . Attia Al-Attia
بحث محافظ الحسكة السورية مع قائد القوات الروسية العاملة في المحافظة، مشكلة استمرار انقطاع مياه الشرب عن مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وريفها، لليوم 40 على التوالي، نتيجة خروج مصدر المياه الوحيد وخطوط نقل الكهرباء والمياه عن سيطرة الدولة السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح بحث مع قائد القوات الروسية في محافظة الحسكة (الجنرال أوليغ) خلال لقائهما الذي عقداه، اليوم الأحد 4 سبتمبر/ أيلول، في مبنى المحافظة وبحضور اللواء نضال دليلة القائد العسكري للجيش السوري بالمحافظة تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب من مصدرها الوحيد من محطة مشروع آبار علوك بريف رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش التركي شمالي الحسكة.
وقال محافظ الحسكة الدكتور صيوح لمراسل "سبوتنيك" بأنهم بحثوا مع الأصدقاء الروس ممثلاً بقائد القوات الروسية في قاعدة مطار القامشلي استمرار جريمة المحتل التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب القادمة من محطة علوك عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة.
© Sputnik . Attia Al-Attiaجهود روسية مكثفة لإنهاء مأساة العطش التي تضرب مليون مدني سوري منذ 40 يوما
جهود روسية مكثفة لإنهاء مأساة العطش التي تضرب مليون مدني سوري منذ 40 يوما
© Sputnik . Attia Al-Attia
وبين المحافظ بأن اللقاءات مستمرة بين الطرفين وتأتي في إطار استمرار التواصل بين الجهات المعنية في محافظة الحسكة والأصدقاء الروس لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض حياة السوريين في ظل وجود المحتلين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة السورية التي تعتبر سلة الغذاء والثروات الباطنية للبلاد والتي تتعرض السرقة والنهب والاعتداء.
وأشار الدكتور صيوح إلى أن الجنرال الروسي أكد له بذل جميع الجهود الممكنة للضغط على الجانب التركي وفصائله المسلحة من طرف وعلى قوات "قسد" من طرف أخر، لمنع التعديات على خط الكهرباء الواصل من محطة كهرباء مدينة الدرباسية إلى محطة علوك، وعلى إزالة التعديات على خط جر المياه القادم من محطة علوك إلى مدينة الحسكة، والسماح لعمال مؤسسة المياه وشركة الكهرباء الحكوميتين والمنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر والمنظمات الأممية بالوصول إلى محطة آبار علوك من خلال الحماية وترفيق دوريات الشرطة العسكرية الروسية لإجراء الصيانات اللازمة للمحطة وايصال المعدات الفنية والمحروقات والبدء بضخ المياه لمدينة الحسكة بشكل مستمر ونظامي،بحسب المحافظ.
يذكر أن المواطنين في مدينة الحسكة يعانون أزمة كبيرة في تأمين مياه الشرب بسبب مشكلة قطع المياه المتكرر كل عام بالتوقيت نفسه خلال هذه الفترة ويعاني أهل الحسكة الكثير لتأمين مياه الشرب والمياه الخاصة بالاستخدام المنزلي ،مطالباً بوضع حد لهذه الأزمة الكبيرة التي لا تحتمل الانتظار.
ويعتبر المواطنون أن ما يحدث هو جريمة بحق الإنسانية ويجب على كل المنظمات الدولية التحرك لحل هذه المشكلة حيث يتحمل الأهالي أعباء مادية كبيرة لقاء شراء المياه من الصهاريج لأن المياه التي تؤمنها الجهات الحكومية مخصصة للشرب فقط.
29 أغسطس, 16:57 GMT
وتكرّرت مشكلة انقطاع المياه من محطة علوك، والتعديات على خطوط الجر والكهرباء الواصلة من المحطة، نحو 30 مرة منذ سيطرة الجيش التركي والفصائل "التركمانية" الخاضعة له على مدينة رأس العين وأريافها في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019.
ونجحت في كل مرة الجهود الحكومية الروسية المشتركة خلال السنوات الماضية في إزالة التعديات عن المحطة وإعادتها إلى الخدمة من خلال حماية دوريات الشرطة العسكرية الروسية للورش الفنية للكهرباء والمياه الحكومية السورية.