حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان ترتفع إلى 112 حالة وفاة و115 مصابا
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020
© AP Photo / Marwan Ali
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة بالسودان إلى 112 حالة وفاة، و115 مصاباً، فضلا عن انهيار نحو 35 ألف منزل انهيارا كليا.
الخرطوم - سبوتنيك. كشف المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في وفاة 112 شخصا وإصابة 115 آخرين وتدمير كلي لـ 34944 منزلاً وانهيار جزئي لـ 49096 منزلاً".
وأوضح الدفاع المدني السوداني، أن "هذه الإحصائيات تراكمية منذ بداية موسم الخريف وحتى اليوم الأحد".
ولفت إلى أن أسباب حدوث الوفيات ترجع للغرق وانهيار المنازل والصعق الكهربائي، مشيرا إلى أن "الجهود متواصلة لمتابعة مناسيب النيل إضافة إلى تعلية الجسور بمناطق الهشاشة وتصريف المياه".
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد ذكر في بيان منتصف الشهر الماضي، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ أيار/مايو، في السودان، شرّدت نحو 136 ألف شخص في البلاد.
وأوضح الدفاع المدني السوداني، أن "هذه الإحصائيات تراكمية منذ بداية موسم الخريف وحتى اليوم الأحد".
ولفت إلى أن أسباب حدوث الوفيات ترجع للغرق وانهيار المنازل والصعق الكهربائي، مشيرا إلى أن "الجهود متواصلة لمتابعة مناسيب النيل إضافة إلى تعلية الجسور بمناطق الهشاشة وتصريف المياه".
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد ذكر في بيان منتصف الشهر الماضي، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ أيار/مايو، في السودان، شرّدت نحو 136 ألف شخص في البلاد.
2 سبتمبر, 10:27 GMT
وتعاني ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف، في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
ويشهد السودان سنوياً، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
ويشهد السودان سنوياً، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.