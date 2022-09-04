https://sputnikarabic.ae/20220904/حماس-تنفذ-أحكام-الإعدام-بحق-5-سجناء-1067252218.html
"حماس" تنفذ أحكام الإعدام بحق 5 سجناء
"حماس" تنفذ أحكام الإعدام بحق 5 سجناء
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 مسجونين. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T06:48+0000
2022-09-04T06:48+0000
2022-09-04T06:48+0000
حركة حماس
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جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، بحسب موقع "صفا".وقالت الوزارة: "نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية".وأوضحت الوزارة أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وباتت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.وذكر بيان الوزارة التي تديرها حماس أن المتهم الأول بالتخابر ارتبط مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف مواطنين.وأوضح أن المتهم الثاني ارتبط مع المخابرات الإسرائيلية عام 1991 وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف عدة أماكن وارتقاء "شهيد وإصابة آخرين".وأشار البيان إلى أن المسجونين الثلاثة الباقين الذي أعدموا أُدينوا بجرائم قتل "جنائية".
https://sputnikarabic.ae/20220816/مصدر-في-حماس-ينفي-استقالة-محمود-الزهار-أحد-مؤسسي-الحركة--1066490256.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس
"حماس" تنفذ أحكام الإعدام بحق 5 سجناء
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 مسجونين.
جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، بحسب موقع "صفا"
.
وقالت الوزارة: "نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية".
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وباتت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.
وذكر بيان الوزارة التي تديرها حماس
أن المتهم الأول بالتخابر ارتبط مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف مواطنين.
وأوضح أن المتهم الثاني ارتبط مع المخابرات الإسرائيلية عام 1991 وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف عدة أماكن وارتقاء "شهيد وإصابة آخرين".
وأشار البيان إلى أن المسجونين الثلاثة الباقين الذي أعدموا أُدينوا بجرائم قتل "جنائية".