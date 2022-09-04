https://sputnikarabic.ae/20220904/خبير-يدعو-لتشكيل-حكومة-كفاءات-سودانية-لحين-إجراء-انتخابات-1067264173.html

خبير يدعو لتشكيل حكومة كفاءات سودانية لحين إجراء انتخابات

خبير يدعو لتشكيل حكومة كفاءات سودانية لحين إجراء انتخابات

دعا محمد أبو السعود، الخبير الاقتصادي والمهتم بالعمل التطوعي، إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات سودانية مستقلة غير حزبية تقود البلاد إلى انتخابات حرة نزيهة. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T12:57+0000

2022-09-04T12:57+0000

2022-09-04T12:57+0000

أخبار السودان اليوم

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن أبو السعود تأكيده على أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة للخروج بالوضع السياسي الراهن الى آفاق أرحب.وأشار إلى أن الخروج من الوضع الحالي سيكون عبر الاتفاق على خارطة طريق تلبي متطلبات جميع المكونات السودانية.وحث الخبير السوداني الأحزاب والكيانات على الانتظار لحين انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.واعتبر أن المكون العسكري هو الضامن لنجاح أي فترة انتقالية في البلاد، لافتا إلى أن جميع الديمقراطيات في العالم تحرسها أجهزة الأمن.وأوضح أنه بعد مرحلة الانتخابات سيكون للجيش السوداني وضع غير وضعه الحالي وسيكون الحكم المدني شرعيا وقانونيا.

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أخبار السودان اليوم