عربي
https://sputnikarabic.ae/20220904/خبير-يدعو-لتشكيل-حكومة-كفاءات-سودانية-لحين-إجراء-انتخابات-1067264173.html
خبير يدعو لتشكيل حكومة كفاءات سودانية لحين إجراء انتخابات
خبير يدعو لتشكيل حكومة كفاءات سودانية لحين إجراء انتخابات
دعا محمد أبو السعود، الخبير الاقتصادي والمهتم بالعمل التطوعي، إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات سودانية مستقلة غير حزبية تقود البلاد إلى انتخابات حرة نزيهة. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:57+0000
2022-09-04T12:57+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/75/1013307552_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_34bb0bcf5f05af5c88e64ec80e0ded50.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن أبو السعود تأكيده على أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة للخروج بالوضع السياسي الراهن الى آفاق أرحب.وأشار إلى أن الخروج من الوضع الحالي سيكون عبر الاتفاق على خارطة طريق تلبي متطلبات جميع المكونات السودانية.وحث الخبير السوداني الأحزاب والكيانات على الانتظار لحين انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.واعتبر أن المكون العسكري هو الضامن لنجاح أي فترة انتقالية في البلاد، لافتا إلى أن جميع الديمقراطيات في العالم تحرسها أجهزة الأمن.وأوضح أنه بعد مرحلة الانتخابات سيكون للجيش السوداني وضع غير وضعه الحالي وسيكون الحكم المدني شرعيا وقانونيا.
https://sputnikarabic.ae/20220901/البرهان-يقبل-اعتماد-أول-سفير-أمريكي-في-السودان-منذ-25-عاما-1067137653.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/75/1013307552_161:0:4769:3456_1920x0_80_0_0_771d6902f1c6fb708a48a5531168d30a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

خبير يدعو لتشكيل حكومة كفاءات سودانية لحين إجراء انتخابات

12:57 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
دعا محمد أبو السعود، الخبير الاقتصادي والمهتم بالعمل التطوعي، إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات سودانية مستقلة غير حزبية تقود البلاد إلى انتخابات حرة نزيهة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن أبو السعود تأكيده على أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة للخروج بالوضع السياسي الراهن الى آفاق أرحب.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
البرهان يقبل أوراق اعتماد أول سفير أمريكي في السودان منذ 25 عاما
1 سبتمبر, 11:23 GMT
وأشار إلى أن الخروج من الوضع الحالي سيكون عبر الاتفاق على خارطة طريق تلبي متطلبات جميع المكونات السودانية.
وحث الخبير السوداني الأحزاب والكيانات على الانتظار لحين انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واعتبر أن المكون العسكري هو الضامن لنجاح أي فترة انتقالية في البلاد، لافتا إلى أن جميع الديمقراطيات في العالم تحرسها أجهزة الأمن.
وأوضح أنه بعد مرحلة الانتخابات سيكون للجيش السوداني وضع غير وضعه الحالي وسيكون الحكم المدني شرعيا وقانونيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала