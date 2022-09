https://sputnikarabic.ae/20220904/دراسات-الكحول-والقهوة-يجعلانك-أكثر-جاذبية-للبعوض-1067276343.html

دراسات: الكحول والقهوة يجعلانك أكثر جاذبية للبعوض

تعد لدغة البعوض مصدر إزعاج للكثيرين وتتسبب في انتفاخ الجلد والحكة في مكان اللدغة. يمكن لبعض أنواع البعوض أن تنقل أمراضا مثل الملاريا والحمى الصفراء وحمى الضنك... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

الصحة

منوعات

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بالملاريا. تم تسجيل نحو 241 مليون حالة إصابة بالملاريا على مستوى العالم في عام 2020، توفيت منها 627000 حالة.ومع تغير المناخ، يتزايد التهديد الذي يشكله البعوض لنقل الأمراض، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.بالإضافة إلى لون الملابس التي يرتديها المرء ودرجة حرارة جسمه، فقد ثبت الآن أن الروائح الفردية من أنفاسه وجلده هي التي تدفع البعوض إلى لدغه.نظرا لأن ما تأكله وتشربه يمكن أن يؤثر على تنفسك وميكروبيوم الجلد، تقترح دراسات جديدة أن تغيير ما تأكله وتشربه يمكن أن يؤثر على جاذبيتك للحشرات المزعجة.ينتج جسم الإنسان أكثر من 350 مركبا عضويا متطايرا مختلفا. من بين هذه المركبات العضوية المتطايرة، ينجذب البعوض إلى البعض أكثر من الآخر.تشمل بعض المركبات العضوية المتطايرة التي تمت دراستها والتي تجذب البعوض ثاني أكسيد الكربون وحمض اللبنيك (المنتج أثناء التمرين) والأسيتون (الذي يتم إطلاقه في الحالة الكيتونية) والأمونيا والمركبات العضوية الأخرى التي ينتجها الإنسان.فيما يلي نظرة على البحث حول العوامل الغذائية التي قد تزيد من جاذبيتك للبعوض:الكحولتظهر بعض الدراسات أن شرب الكحول قد يزيد من المركبات العضوية المتطايرة التي تجذب البعوض.أفادت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض أنه من بين 13 مشاركا في الدراسة، قام الباحثون بقياس المؤشرات الحيوية قبل وبعد شرب الجعة ووجدوا أن نسبة البعوض التي تحوم حول الأشخاص زادت بعد شرب الجعة.ذكرت دراسة أخرى نُشرت في PLOS ONE أن استهلاك البيرة زاد من جذب البعوض للأشخاص المشاركين.يعتقد الباحثون أن الجعة (ومن المحتمل كل الكحول) تزيد من الجاذبية عن طريق رفع درجة حرارة الجسم وتغيير المركبات العضوية المتطايرة في الجسم.القهوة والكافيينذكرت إحدى الدراسات الحديثة التي تم الاستشهاد بها في مقالة مراجعة من Parasitology & Vector-borne Diseases reported أن الكافيين مادة يمكن التعرف عليها على الجلد، ويبدو أنها تزيد من جاذبية البعوض.يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي درجة الحرارة ومن الثابت أن البعوض ينجذب أكثر إلى أجسام أكثر دفئا.في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن تقليل القهوة والمشروبات العطرية القوية الأخرى والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الخروج من المنزل يمكن أن يساعد في تقليل جاذبيتك للبعوض.مع انتشار المزيد من الأبحاث، هناك ممارسات صحية أساسية يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل جاذبيتك للبعوض.حافظ على بشرتك نظيفة وبعد التمرين، حاول الاستحمام لتجنب التعرق.تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا واحتفظ بالكحول والكافيين تحت السيطرة للمساعدة في تعديل درجة حرارة جسمك والمركبات العضوية المتطايرة التي يتم إنتاجها عن طريق التنفس ومن خلال بشرتك.

