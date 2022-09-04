عربي
https://sputnikarabic.ae/20220904/دعوات-في-إيطاليا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-لسداد-تكاليف-المواطنين-بسبب-العقوبات-ضد-روسيا-1067254931.html
دعوات في إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي لسداد تكاليف المواطنين بسبب العقوبات ضد روسيا
دعوات في إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي لسداد تكاليف المواطنين بسبب العقوبات ضد روسيا
صرح زعيم حزب الرابطة الإيطالية ماتيو سالفيني إن سلطات الاتحاد الأوروبي يجب أن تسدد تكاليف المواطنين بسبب عواقب العقوبات ضد روسيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T08:53+0000
2022-09-04T08:53+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103125/76/1031257685_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_f759459c7128cce1410875367f2f4a2e.jpg
وقال سالفيني في لقاء مع RTL: "نطلب من أوروبا، كما في حالة كوفيد، وضع درع لتغطية الفواتير التي تدفعها العائلات الإضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة في سبتمبر/أيلول". وأكد سالفيني، الذي لدى حزبه فرصة للفوز في انتخابات 25 سبتمبر/أيلول، كجزء من ائتلاف يمين الوسط، أنه يؤيد استمرار العقوبات، لكنه لا يعتبرها فعالة. وفي وقت سابق، قال سالفيني إن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة وتساعد الاقتصاد الروسي. ثم قال: "ولأول مرة في التاريخ يكسب من يخضع لعقوبات". وأعلن الحاجة إلى تغيير نهج العقوبات، متحدثا في اليوم السابق في منتدى اقتصادي على بحيرة كومو. كما تحدث على هامش الاجتماع ضد فرض حظر كامل على دخول السائحين من روسيا إلى أوروبا، قائلاً إن "احتمال حجب تأشيرات دخول الروس سيكون جنونا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103125/76/1031257685_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_ae176c61ad5db08cc38a3a3266df3687.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

دعوات في إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي لسداد تكاليف المواطنين بسبب العقوبات ضد روسيا

08:53 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Taras Litvinenko / الذهاب إلى بنك الصورالمرشح لشغل منصب رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني
المرشح لشغل منصب رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Taras Litvinenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح زعيم حزب الرابطة الإيطالية ماتيو سالفيني إن سلطات الاتحاد الأوروبي يجب أن تسدد تكاليف المواطنين بسبب عواقب العقوبات ضد روسيا.
وقال سالفيني في لقاء مع RTL: "نطلب من أوروبا، كما في حالة كوفيد، وضع درع لتغطية الفواتير التي تدفعها العائلات الإضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة في سبتمبر/أيلول".
وأكد سالفيني، الذي لدى حزبه فرصة للفوز في انتخابات 25 سبتمبر/أيلول، كجزء من ائتلاف يمين الوسط، أنه يؤيد استمرار العقوبات، لكنه لا يعتبرها فعالة.
وقال السياسي إن عدة أشهر مرت، وتضاعفت فواتير الغاز ثلاث مرات، مضيفا أن الأزمة في أوكرانيا مستمرة، وخزانة روسيا تتجدد.
وفي وقت سابق، قال سالفيني إن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة وتساعد الاقتصاد الروسي. ثم قال: "ولأول مرة في التاريخ يكسب من يخضع لعقوبات". وأعلن الحاجة إلى تغيير نهج العقوبات، متحدثا في اليوم السابق في منتدى اقتصادي على بحيرة كومو.
كما تحدث على هامش الاجتماع ضد فرض حظر كامل على دخول السائحين من روسيا إلى أوروبا، قائلاً إن "احتمال حجب تأشيرات دخول الروس سيكون جنونا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала