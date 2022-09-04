https://sputnikarabic.ae/20220904/دعوات-في-إيطاليا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-لسداد-تكاليف-المواطنين-بسبب-العقوبات-ضد-روسيا-1067254931.html
دعوات في إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي لسداد تكاليف المواطنين بسبب العقوبات ضد روسيا
دعوات في إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي لسداد تكاليف المواطنين بسبب العقوبات ضد روسيا
صرح زعيم حزب الرابطة الإيطالية ماتيو سالفيني إن سلطات الاتحاد الأوروبي يجب أن تسدد تكاليف المواطنين بسبب عواقب العقوبات ضد روسيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T08:53+0000
2022-09-04T08:53+0000
2022-09-04T08:53+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال سالفيني في لقاء مع RTL: "نطلب من أوروبا، كما في حالة كوفيد، وضع درع لتغطية الفواتير التي تدفعها العائلات الإضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة في سبتمبر/أيلول". وأكد سالفيني، الذي لدى حزبه فرصة للفوز في انتخابات 25 سبتمبر/أيلول، كجزء من ائتلاف يمين الوسط، أنه يؤيد استمرار العقوبات، لكنه لا يعتبرها فعالة. وفي وقت سابق، قال سالفيني إن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة وتساعد الاقتصاد الروسي. ثم قال: "ولأول مرة في التاريخ يكسب من يخضع لعقوبات". وأعلن الحاجة إلى تغيير نهج العقوبات، متحدثا في اليوم السابق في منتدى اقتصادي على بحيرة كومو. كما تحدث على هامش الاجتماع ضد فرض حظر كامل على دخول السائحين من روسيا إلى أوروبا، قائلاً إن "احتمال حجب تأشيرات دخول الروس سيكون جنونا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
دعوات في إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي لسداد تكاليف المواطنين بسبب العقوبات ضد روسيا
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صرح زعيم حزب الرابطة الإيطالية ماتيو سالفيني إن سلطات الاتحاد الأوروبي يجب أن تسدد تكاليف المواطنين بسبب عواقب العقوبات ضد روسيا.
وقال سالفيني في لقاء مع RTL
: "نطلب من أوروبا، كما في حالة كوفيد، وضع درع لتغطية الفواتير التي تدفعها العائلات الإضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة في سبتمبر/أيلول".
وأكد سالفيني، الذي لدى حزبه فرصة للفوز في انتخابات 25 سبتمبر/أيلول، كجزء من ائتلاف يمين الوسط، أنه يؤيد استمرار العقوبات، لكنه لا يعتبرها فعالة.
وقال السياسي إن عدة أشهر مرت، وتضاعفت فواتير الغاز ثلاث مرات، مضيفا أن الأزمة في أوكرانيا مستمرة، وخزانة روسيا تتجدد.
وفي وقت سابق، قال سالفيني إن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة وتساعد الاقتصاد الروسي. ثم قال: "ولأول مرة في التاريخ يكسب من يخضع لعقوبات". وأعلن الحاجة إلى تغيير نهج العقوبات، متحدثا في اليوم السابق في منتدى اقتصادي على بحيرة كومو.
كما تحدث على هامش الاجتماع
ضد فرض حظر كامل على دخول السائحين من روسيا إلى أوروبا، قائلاً إن "احتمال حجب تأشيرات دخول الروس سيكون جنونا".