https://sputnikarabic.ae/20220904/رئيس-البرلمان-الصيني-يزور-روسيا-خلال-الشهر-الجاري-1067250784.html
رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع
رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع
قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن رئيس البرلمان الصيني، لي تشان شو، سيزور روسيا هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T04:12+0000
2022-09-04T04:12+0000
2022-09-04T04:56+0000
الصين
أخبار روسيا اليوم
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وأشارت الوكالة إلى أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.ومن المقرر أن تشمل الزيارة الخارجية لرئيس البرلمان الصيني كلا من منغوليا، ونيبال، وكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.كما سيحضر لي، المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع خلال إقامته في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-روسي-وفود-من-دول-غير-صديقة-تشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1067119473.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار روسيا اليوم
رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع
04:12 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 04:56 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن رئيس البرلمان الصيني، لي تشان شو، سيزور روسيا هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة الخارجية لرئيس البرلمان الصيني كلا من منغوليا، ونيبال، وكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
كما سيحضر لي، المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع
خلال إقامته في روسيا.