https://sputnikarabic.ae/20220904/رئيس-البرلمان-الصيني-يزور-روسيا-خلال-الشهر-الجاري-1067250784.html

رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع

رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع

قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن رئيس البرلمان الصيني، لي تشان شو، سيزور روسيا هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

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الصين

أخبار روسيا اليوم

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وأشارت الوكالة إلى أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.ومن المقرر أن تشمل الزيارة الخارجية لرئيس البرلمان الصيني كلا من منغوليا، ونيبال، وكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.كما سيحضر لي، المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع خلال إقامته في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-روسي-وفود-من-دول-غير-صديقة-تشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1067119473.html

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