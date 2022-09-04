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رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع
رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع
قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن رئيس البرلمان الصيني، لي تشان شو، سيزور روسيا هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T04:12+0000
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أخبار روسيا اليوم
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وأشارت الوكالة إلى أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.ومن المقرر أن تشمل الزيارة الخارجية لرئيس البرلمان الصيني كلا من منغوليا، ونيبال، وكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.كما سيحضر لي، المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع خلال إقامته في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-روسي-وفود-من-دول-غير-صديقة-تشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1067119473.html
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الصين, أخبار روسيا اليوم
الصين, أخبار روسيا اليوم

رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع

04:12 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 04:56 GMT 04.09.2022)
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علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن رئيس البرلمان الصيني، لي تشان شو، سيزور روسيا هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة الخارجية لرئيس البرلمان الصيني كلا من منغوليا، ونيبال، وكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
وزير روسي: وفود من دول غير صديقة تشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
1 سبتمبر, 05:25 GMT
كما سيحضر لي، المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع خلال إقامته في روسيا.
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