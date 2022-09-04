https://sputnikarabic.ae/20220904/رفع-حالة-التأهب-في-جميع-أنحاء-إسرائيل--1067275357.html
رفع حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل
رفع حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل
أعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار على حافلة كانت تقل جنودا إسرائيليين اليوم الأحد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:14+0000
2022-09-04T16:14+0000
2022-09-04T16:14+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقال الصحفي المتخصص في الشأن العسكري بالقناة 14 الإسرائيلية، هاليل بيتون روزين، عبر حسابه في "تويتر"، إنه "في أعقاب الهجوم، أصبحت الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب في جميع أنحاء البلاد".وأضاف أن "ذلك يشمل رفع مستوى اليقظة، اعتبارًا من هذه اللحظة، وإقامة حواجز ووجود متزايد للقوات".وأوضح أنه "وفقًا لتقييم الوضع والاقتراب من الأعياد الإسرائيلية، من المتوقع أن تدفع الشرطة بتعزيزات إضافية، مع تغييرات في أوقات الدوريات".وأُصيب 6 جنود إسرائيليين ومدني واحد في هجوم شنه فلسطينيون استهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، في حين ألقت الشرطة القبض على شخصين اثنين بينما لاذ ثالث بالفرار.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، "قام مخربون فلسطينيون بإطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار حيث أُصيب جندي بجروح خطيرة و5 آخرين ومدني بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".وتابع البيان: "لقد هرعت قوات كبيرة إلى المكان ونشرت حواجز وأطلقت حملة تمشيط بحثًا عن المخربين، حيث تم القبض على المشتبه فيهم بتنفيذ العملية وبحوزتهم وسائل قتالية حيث تم تحويلهم للتحقيق للشاباك [جهاز الأمن العام الإسرائيلي]".ومن جانبها، أشارت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية إلى أن "المنفذين استخدموا سيارتين، حرقوا الأولى عند وصولهم للمكان والثانية استخدموها للفرار، كما أطلقوا النار وألقوا الزجاجات الحارقة صوب الحافلة التي كانت تقل جنودا".وقالت إن من بين المصابين "2 في حالة متوسطة جراء إصابتهما بالرصاص ونقلا إلى مستشفى رمبام و3 إصاباتهم طفيفة بجروح الزجاج المكسور تم نقلهم إلى مستشفى هعيمق".وقالت "القناة 13 الإسرائيلية إنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه أنهما نفذا عملية اطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".وتابعت أن "الشرطة الإسرائيلية - بمشاركة الجيش - تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط منطقة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
https://sputnikarabic.ae/20220904/إصابة-4-إسرائيليين-في-إطلاق-نار-استهدف-حافلتهم-في-منطقة-غور-الأردن-صور-وفيديو-1067258270.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
رفع حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار على حافلة كانت تقل جنودا إسرائيليين اليوم الأحد.
وقال الصحفي المتخصص في الشأن العسكري بالقناة 14 الإسرائيلية، هاليل بيتون روزين، عبر حسابه في "تويتر"، إنه "في أعقاب الهجوم، أصبحت الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أن "ذلك يشمل رفع مستوى اليقظة، اعتبارًا من هذه اللحظة، وإقامة حواجز ووجود متزايد للقوات".
وأوضح أنه "وفقًا لتقييم الوضع والاقتراب من الأعياد الإسرائيلية، من المتوقع أن تدفع الشرطة بتعزيزات إضافية، مع تغييرات في أوقات الدوريات".
وأُصيب 6 جنود إسرائيليين ومدني واحد في هجوم شنه فلسطينيون استهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، في حين ألقت الشرطة القبض على شخصين اثنين بينما لاذ ثالث بالفرار.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، "قام مخربون فلسطينيون بإطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار حيث أُصيب جندي بجروح خطيرة و5 آخرين ومدني بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وتابع البيان: "لقد هرعت قوات كبيرة إلى المكان ونشرت حواجز وأطلقت حملة تمشيط بحثًا عن المخربين، حيث تم القبض على المشتبه فيهم بتنفيذ العملية وبحوزتهم وسائل قتالية حيث تم تحويلهم للتحقيق للشاباك [جهاز الأمن العام الإسرائيلي]".
ومن جانبها، أشارت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية إلى أن "المنفذين استخدموا سيارتين، حرقوا الأولى عند وصولهم للمكان والثانية استخدموها للفرار، كما أطلقوا النار وألقوا الزجاجات الحارقة صوب الحافلة التي كانت تقل جنودا".
وقالت إن من بين المصابين "2 في حالة متوسطة جراء إصابتهما بالرصاص ونقلا إلى مستشفى رمبام و3 إصاباتهم طفيفة بجروح الزجاج المكسور تم نقلهم إلى مستشفى هعيمق".
وقالت "القناة 13 الإسرائيلية إنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه أنهما نفذا عملية اطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".
وتابعت أن "الشرطة الإسرائيلية - بمشاركة الجيش - تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط منطقة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".