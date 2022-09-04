https://sputnikarabic.ae/20220904/رفع-29-دعوى-قضائية-ضد-وزير-النفط-العراقي-1067270624.html
رفع 29 دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي
رفع 29 دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي
بلغ مجمل القضايا المسجلة ضد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في هيئة النزاهة، 29 قضية جزائية أحيلت إلى القضاء، بحسب ما كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T14:47+0000
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العراق
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ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن المصدر، قوله إن "هيئة النزاهة أحالت 29 قضية بحق وزير النفط الحالي، إحسان عبد الجبار، وهو نفسه المدير العام السابق لشركة نفط البصرة إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقية في كافة القضايا".وأوضح المصدر أن القضايا التي تم تسجيلها ضد الوزير ما زالت قيد التحقيق بلغت 7 قضايا، فيما أحيلت 3 قضايا إلى محكمة تحقيق أخرى، كما أن عدد القضايا التي تم إغلاقها من قبل القضاء بلغ 19 قضية.وأشار المصدر أن القضايا المتهم بها وزير النفط توزعت التهم فيها ما بين تجاوز صلاحياته، والإهمال الوظيفي الذي تسبب بهدر المال العام.وجاء من بين التهم الموجهة إلى الوزير تسريب وثائق وإفشاء أسرار الجهة التي يعمل فيها، والتلاعب في مناقصات وفرض شركات كمقال ثانوي في التعاقد مع بعض الشركات العالمية، إلى جانب التواطؤ مع شركات أجنبية، والامتناع عن تنفيد قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص تسليم النفط المصدر من أراضي إقليم كردستان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
رفع 29 دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي
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بلغ مجمل القضايا المسجلة ضد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في هيئة النزاهة، 29 قضية جزائية أحيلت إلى القضاء، بحسب ما كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد.
ونقلت وكالة
"بغداد اليوم" عن المصدر، قوله إن "هيئة النزاهة أحالت 29 قضية بحق وزير النفط الحالي، إحسان عبد الجبار، وهو نفسه المدير العام السابق لشركة نفط البصرة إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقية في كافة القضايا".
وأوضح المصدر أن القضايا التي تم تسجيلها ضد الوزير ما زالت قيد التحقيق بلغت 7 قضايا، فيما أحيلت 3 قضايا إلى محكمة تحقيق أخرى، كما أن عدد القضايا التي تم إغلاقها من قبل القضاء بلغ 19 قضية.
وأشار المصدر أن القضايا المتهم بها وزير النفط توزعت التهم فيها ما بين تجاوز صلاحياته، والإهمال الوظيفي الذي تسبب بهدر المال العام.
وجاء من بين التهم الموجهة إلى الوزير تسريب وثائق وإفشاء أسرار الجهة التي يعمل فيها، والتلاعب في مناقصات وفرض شركات كمقال ثانوي في التعاقد مع بعض الشركات العالمية، إلى جانب التواطؤ مع شركات أجنبية، والامتناع عن تنفيد قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص تسليم النفط المصدر من أراضي إقليم كردستان.