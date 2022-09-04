https://sputnikarabic.ae/20220904/روسيا-مستعدة-لإجراء-محادثات-بناءة-مع-الولايات-المتحدة-حول-قضايا-الاستقرار-الاستراتيجي-والأمن-الدولي-1067269043.html
روسيا مستعدة لإجراء محادثات بناءة مع الولايات المتحدة حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي
روسيا مستعدة لإجراء محادثات بناءة مع الولايات المتحدة حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي
صرح مسؤول في وزارة الخارجية الروسية بأن بلاده مستعدة للحوار حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وأنها تأمل في أن يكون لدى الولايات المتحدة "الفطرة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T14:28+0000
2022-09-04T14:28+0000
2022-09-04T14:28+0000
روسيا
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وقال أليكسي دروبينين، مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنيا جيزن": "أن العمليات المرتبطة بأفعال خصومنا في مجال التطوير العسكري، وكذلك التغييرات العقائدية، تخضع لرقابة خاصة. روسيا، إلى جانب الولايات المتحدة، إحدى أكبر قوتين نوويتين. ونعتقد أنه مع الولايات المتحدة، لدينا مسؤولية خاصة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".وأشار دروبينين إلى أن مسألة حاجة روسيا للتفاعل مع الأمريكيين لا تستحق العناء، وأن الاستقرار العالمي ورفاهية البشرية جمعاء يعتمدان على مثل هذا التفاعل.وأضاف بقوله: "المشكلة الوحيدة هي أنه على الجانب الآخر لا يوجد استعداد لإجراء محادثة بناءة حول هذا (الموضوع)، في الواقع، أهم الموضوعات للعالم بأسره. من جانبنا، هناك مثل هذا الاستعداد، ودعنا نأمل أن يكون لدى زملائنا الأمريكيين مثل هذه الفطرة السليمة وأن يظهروا الرصانة".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا مستعدة لإجراء محادثات بناءة مع الولايات المتحدة حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي
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صرح مسؤول في وزارة الخارجية الروسية بأن بلاده مستعدة للحوار حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وأنها تأمل في أن يكون لدى الولايات المتحدة "الفطرة السليمة والرصانة".
وقال أليكسي دروبينين، مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنيا جيزن": "أن العمليات المرتبطة بأفعال خصومنا في مجال التطوير العسكري، وكذلك التغييرات العقائدية، تخضع لرقابة خاصة. روسيا، إلى جانب الولايات المتحدة، إحدى أكبر قوتين نوويتين. ونعتقد أنه مع الولايات المتحدة، لدينا مسؤولية خاصة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".
وأشار دروبينين إلى أن مسألة حاجة
روسيا للتفاعل مع الأمريكيين لا تستحق العناء، وأن الاستقرار العالمي ورفاهية البشرية جمعاء يعتمدان على مثل هذا التفاعل.
وأضاف بقوله: "المشكلة الوحيدة هي أنه على الجانب الآخر لا يوجد استعداد لإجراء محادثة بناءة حول هذا (الموضوع)، في الواقع، أهم الموضوعات للعالم بأسره. من جانبنا، هناك مثل هذا الاستعداد، ودعنا نأمل أن يكون لدى زملائنا الأمريكيين مثل هذه الفطرة السليمة وأن يظهروا الرصانة".