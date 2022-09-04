https://sputnikarabic.ae/20220904/سلطات-زابوروجيه-لم-يكن-هناك-قصف-للمحطة-في-الليل-وبعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تواصل-العمل--1067257285.html

سلطات زابوروجيه: لم يكن هناك قصف للمحطة في الليل وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل العمل

سلطات زابوروجيه: لم يكن هناك قصف للمحطة في الليل وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل العمل

صرح عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أنه لم يكن هناك قصف لمحطة زابوروجيه النوووية ومدينة إينرغودار خلال الليل وصباح اليوم الأحد، مؤكدا أن مختصي... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T10:06+0000

2022-09-04T10:06+0000

2022-09-04T10:10+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

محطة نووية

أخبار أوكرانيا

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وقال روغوف لإذاعة "كا بي" المحلية، اليوم الأحد، "الجو هادئ، والحمد لله، في إنيرغودار، في الوقت الحالي، لم يصل شيء إلى محطة الطاقة النووية. على الأقل، حتى الآن. فيما يتعلق بالمهمة، إنها تعمل معنا حتى الخامس. أي غدا، هم لا يزالون يعملون، وفي اليوم السادس سيتحركون. هذا لا يزال تمهيديا".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة جديدة للقوات الأوكرانية، مساء الجمعة، لإنزال جوي والاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما أسفر عن مقتل 47 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 10 مرتزقة أجانب.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم السبت، أنه "على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حاول نظام كييف مرة أخرى الاستيلاء على محطة الطاقة النووية.. ففي 2 أيلول (سبتمبر)، في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، حاولت قوات أوكرانية إنزال جنودها في منطقة زابوروجيه في محاولة للاستيلاء على المحطة، إلا أن القوات الروسية تمكنت من إحباط تلك المحاولة".وأوضحت الدفاع الروسية أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، فقد القوميون الأوكرانيون خلال الاستفزاز الفاشل 47 مسلحا من بينهم 10 مرتزقة أجانب و23 جريحا".وكشف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء صحفي.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".

https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولة-أوكرانية-جديدة-للاستيلاء-على-محطة-زابوروجيه-1067226975.html

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روسيا, محطة نووية, أخبار أوكرانيا