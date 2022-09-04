https://sputnikarabic.ae/20220904/سوريا-تدين-التدخل-الأمريكي-في-الصين-1067261097.html
سوريا تدين التدخل الأمريكي في الصين
سوريا تدين التدخل الأمريكي في الصين
نددت سوريا استمرار تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الصينية وشددت على وقوفها إلى جانب بكين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ودعمها مبدأ الصين الواحدة. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:37+0000
2022-09-04T11:37+0000
2022-09-04T11:37+0000
الصين
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد: "ندين بشدة استمرار الولايات المتحدة بممارسة سياسات التصعيد العسكري وتهديد الأمن والسلم الدوليين حول العالم من خلال صفقة الأسلحة الاستفزازية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لتايوان، ونقف إلى جانب الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ونجدد دعمنا لمبدأ (صين واحدة)".وشددت الصين، في 30 أغسطس/آب، على ضرورة احترام السيادة الوطنية السورية ووحدة أراضيها وضرورة إنهاء "الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي" على أراضيها ونهبه لمواردها.وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، في تصريح أمام مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين: "إن احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها مبدأ مهم ومكرس في ميثاق الأمم المتحدة وحجر زاوية في العلاقات الدولية"، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".
https://sputnikarabic.ae/20220823/الخارجية-السورية-تعلن-تبادل-التمثيل-الدبلوماسي-مع-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1066753361.html
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الصين, أخبار سوريا اليوم
سوريا تدين التدخل الأمريكي في الصين
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نددت سوريا استمرار تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الصينية وشددت على وقوفها إلى جانب بكين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ودعمها مبدأ الصين الواحدة.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد: "ندين بشدة استمرار الولايات المتحدة بممارسة سياسات التصعيد العسكري وتهديد الأمن والسلم الدوليين حول العالم من خلال صفقة الأسلحة الاستفزازية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لتايوان، ونقف إلى جانب الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ونجدد دعمنا لمبدأ (صين واحدة)".
وأضافت الخارجية: "سوريا تؤكد باستمرار دعمها المطلق وغير المحدود لجهود الصين ومواقفها المبدئية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ، مشددة على حق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات لحماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".
وشددت الصين، في 30 أغسطس/آب، على ضرورة احترام السيادة الوطنية السورية ووحدة أراضيها وضرورة إنهاء "الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي" على أراضيها ونهبه لمواردها.
وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، في تصريح أمام مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين: "إن احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها مبدأ مهم ومكرس في ميثاق الأمم المتحدة وحجر زاوية في العلاقات الدولية"، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا"
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