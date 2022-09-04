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سياسي بلغاري يصف طريقة تعامل بلاده مع روسيا بـ"الغبية"
سياسي بلغاري يصف طريقة تعامل بلاده مع روسيا بـ"الغبية"
صرح نائب وزير الطاقة السابق في بلغاريا يافور كويومدجييف، أن بلاده تنتظر أسعار غاز لا تطاق بسبب "الغباء" الذي ترتكبه سلطات بلاده فيما يتعلق بعلاقاتها مع روسيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T07:07+0000
2022-09-04T07:07+0000
اقتصاد
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وبحسب الخبير، سترتفع أسعار الوقود، على الرغم من أن شبه جزيرة البلقان لم تشهد في السابق نقصا في الغاز بسبب الإمدادات من روسيا، وبدرجة أقل من أذربيجان.وقال كويومدجييف في لقاء مع قناة بلغارية: "عندما تخلينا نحن أنفسنا عن العقد الذي يضمن لنا الإمداد والقدرة على التنبؤ، فإن ما يحدث من الناحية العملية، نشتري مرة أخرى الغاز الروسي نفسه".وأشار كويومدجييف أيضا إلى أنه لا يوجد حتى الآن بديل للغاز الروسي في المنطقة، على الرغم من استمرار الولايات المتحدة في إقناع الدول الأوروبية بضرورة شراء الغاز الطبيعي الأمريكي المسال.يذكر أنه في أغسطس/آب، أعلنت السلطات البلغارية أنها رفضت مناقشة إبرام عقد غاز جديد مع شركة "غازبروم". وفي وقت سابق، تحولت روسيا إلى التسويات بالعملة الوطنية الروسية مع الدول غير الصديقة. وللقيام بذلك، يحتاج المشترون إلى فتح حسابات بالعملة الأجنبية والروبل مع "غازبروم بنك".
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اقتصاد
اقتصاد

سياسي بلغاري يصف طريقة تعامل بلاده مع روسيا بـ"الغبية"

07:07 GMT 04.09.2022
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صرح نائب وزير الطاقة السابق في بلغاريا يافور كويومدجييف، أن بلاده تنتظر أسعار غاز لا تطاق بسبب "الغباء" الذي ترتكبه سلطات بلاده فيما يتعلق بعلاقاتها مع روسيا.
وبحسب الخبير، سترتفع أسعار الوقود، على الرغم من أن شبه جزيرة البلقان لم تشهد في السابق نقصا في الغاز بسبب الإمدادات من روسيا، وبدرجة أقل من أذربيجان.
وقال كويومدجييف في لقاء مع قناة بلغارية: "عندما تخلينا نحن أنفسنا عن العقد الذي يضمن لنا الإمداد والقدرة على التنبؤ، فإن ما يحدث من الناحية العملية، نشتري مرة أخرى الغاز الروسي نفسه".
وشدد النائب السابق على أن السلطات البلغارية ستضطر إلى الاقتراض لدفع ثمن الوقود هذا الشتاء. وقال "في الشتاء سيكون سعر الغاز الطبيعي لا يطاق للمواطنين والشركات على حد سواء. القروض هي الخلاص الوحيد".
وأشار كويومدجييف أيضا إلى أنه لا يوجد حتى الآن بديل للغاز الروسي في المنطقة، على الرغم من استمرار الولايات المتحدة في إقناع الدول الأوروبية بضرورة شراء الغاز الطبيعي الأمريكي المسال.
يذكر أنه في أغسطس/آب، أعلنت السلطات البلغارية أنها رفضت مناقشة إبرام عقد غاز جديد مع شركة "غازبروم". وفي وقت سابق، تحولت روسيا إلى التسويات بالعملة الوطنية الروسية مع الدول غير الصديقة. وللقيام بذلك، يحتاج المشترون إلى فتح حسابات بالعملة الأجنبية والروبل مع "غازبروم بنك".
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