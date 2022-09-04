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https://sputnikarabic.ae/20220904/طائرة-أقلعت-من-إسبانيا-تخرج-عن-مسارها-وألمانيا-والسويد-ترسل-مقاتلات-لاعتراضها-1067281097.html
طائرة أقلعت من إسبانيا تخرج عن مسارها وألمانيا والسويد ترسل مقاتلات لاعتراضها
طائرة أقلعت من إسبانيا تخرج عن مسارها وألمانيا والسويد ترسل مقاتلات لاعتراضها
خرجت طائرة خاصة، كانت قد أقلعت من إسبانيا، عن مسارها، اليوم الأحد، ما دفع ألمانيا والسويد لإرسال مقاتلات لاعتراضها. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T19:02+0000
2022-09-04T19:07+0000
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من جانبها، قالت السويد إنها تابعت الطائرة التي انحرفت عن مسارها، فيما أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الطائرة سقطت بعد إقلاعها من إسبانيا من ارتفاع 20 ألف قدم قرب لاتفيا.يتبع...
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طائرة أقلعت من إسبانيا تخرج عن مسارها وألمانيا والسويد ترسل مقاتلات لاعتراضها

19:02 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 19:07 GMT 04.09.2022)
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طائرة الاستطلاع المسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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خرجت طائرة خاصة، كانت قد أقلعت من إسبانيا، عن مسارها، اليوم الأحد، ما دفع ألمانيا والسويد لإرسال مقاتلات لاعتراضها.
من جانبها، قالت السويد إنها تابعت الطائرة التي انحرفت عن مسارها، فيما أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الطائرة سقطت بعد إقلاعها من إسبانيا من ارتفاع 20 ألف قدم قرب لاتفيا.
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