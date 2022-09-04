https://sputnikarabic.ae/20220904/طائرة-أقلعت-من-إسبانيا-تخرج-عن-مسارها-وألمانيا-والسويد-ترسل-مقاتلات-لاعتراضها-1067281097.html
طائرة أقلعت من إسبانيا تخرج عن مسارها وألمانيا والسويد ترسل مقاتلات لاعتراضها
طائرة أقلعت من إسبانيا تخرج عن مسارها وألمانيا والسويد ترسل مقاتلات لاعتراضها
خرجت طائرة خاصة، كانت قد أقلعت من إسبانيا، عن مسارها، اليوم الأحد، ما دفع ألمانيا والسويد لإرسال مقاتلات لاعتراضها. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T19:02+0000
2022-09-04T19:02+0000
2022-09-04T19:07+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1066861683_0:87:3220:1898_1920x0_80_0_0_bb3b3f048b39afa9851f98af24723f6d.jpg
من جانبها، قالت السويد إنها تابعت الطائرة التي انحرفت عن مسارها، فيما أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الطائرة سقطت بعد إقلاعها من إسبانيا من ارتفاع 20 ألف قدم قرب لاتفيا.يتبع...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1066861683_288:0:2933:1984_1920x0_80_0_0_e15f065ea23ebc9a6a1891760c6d8205.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
طائرة أقلعت من إسبانيا تخرج عن مسارها وألمانيا والسويد ترسل مقاتلات لاعتراضها
19:02 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 19:07 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
خرجت طائرة خاصة، كانت قد أقلعت من إسبانيا، عن مسارها، اليوم الأحد، ما دفع ألمانيا والسويد لإرسال مقاتلات لاعتراضها.
من جانبها، قالت السويد إنها تابعت الطائرة التي انحرفت عن مسارها، فيما أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الطائرة سقطت بعد إقلاعها من إسبانيا من ارتفاع 20 ألف قدم قرب لاتفيا.