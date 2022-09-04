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https://sputnikarabic.ae/20220904/طائرة-صينية-كبيرة-مسيرة-تعمل-بالطاقة-الشمسية-تقوم-بأول-رحلة-ناجحة-لها-1067255639.html
طائرة صينية كبيرة مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية تقوم بأول رحلة ناجحة لها
طائرة صينية كبيرة مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية تقوم بأول رحلة ناجحة لها
نجحت طائرة "كيو إم إكس 50" الصينية الصنع، وهي مركبة جوية كبيرة دون طيار تعمل بالطاقة الشمسية بالقرب من الفضاء، في القيام بأول رحلة لها في يولين في مقاطعة شنشي... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:41+0000
2022-09-04T09:41+0000
الصين
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وأقلعت المركبة في الساعة 5:50 مساء، وهبطت بسلام بعد رحلة استغرقت 26 دقيقة، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن "أفيك"، شركة صناعة الطائرات الرائدة في البلاد.ولفتت شركة "أفيك" إلى أن جميع مكونات نظام الطائرة، التي طورها معهد "فيرست آيركرافت" التابع للشركة، كانت في حالة جيدة بعد الرحلة الأولى الناجحة. وذكرت شركة "أفيك" أن الطائرة تعد أول مركبة جوية دون طيار منخفضة السرعة على ارتفاعات عالية مع نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة، كما تعد أول طراز للمركبات الجوية الكبيرة دون طيار ذات التكوين الهيكلي المزدوج، وأول نظام تشغيل للطائرات الكبيرة دون طيار، التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل، مدفوع بالطاقة الشمسية فقط تطوره الشركة.
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الصين
الصين

طائرة صينية كبيرة مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية تقوم بأول رحلة ناجحة لها

09:41 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / George Ourfalian
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نجحت طائرة "كيو إم إكس 50" الصينية الصنع، وهي مركبة جوية كبيرة دون طيار تعمل بالطاقة الشمسية بالقرب من الفضاء، في القيام بأول رحلة لها في يولين في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، يوم السبت، حسبما ذكرت شركة صناعة الطيران الصينية "أفيك"، اليوم الأحد.
وأقلعت المركبة في الساعة 5:50 مساء، وهبطت بسلام بعد رحلة استغرقت 26 دقيقة، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن "أفيك"، شركة صناعة الطائرات الرائدة في البلاد.
ولفتت شركة "أفيك" إلى أن جميع مكونات نظام الطائرة، التي طورها معهد "فيرست آيركرافت" التابع للشركة، كانت في حالة جيدة بعد الرحلة الأولى الناجحة.
وذكرت شركة "أفيك" أن الطائرة تعد أول مركبة جوية دون طيار منخفضة السرعة على ارتفاعات عالية مع نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة، كما تعد أول طراز للمركبات الجوية الكبيرة دون طيار ذات التكوين الهيكلي المزدوج، وأول نظام تشغيل للطائرات الكبيرة دون طيار، التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل، مدفوع بالطاقة الشمسية فقط تطوره الشركة.
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