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https://sputnikarabic.ae/20220904/غانتس-عقب-هجوم-غور-الأردن-سنواصل-عملياتنا-ضد-الإرهاب-في-الضفة-الغربية-فيديو-وصور-1067259266.html
غانتس عقب هجوم "غور الأردن": سنواصل عملياتنا ضد الإرهاب في الضفة الغربية.. فيديو وصور
غانتس عقب هجوم "غور الأردن": سنواصل عملياتنا ضد الإرهاب في الضفة الغربية.. فيديو وصور
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عقب الهجوم في غور الأردن، بمواصلة العمليات العسكرية ضد "الإرهاب" في مناطق الضفة الغربية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:15+0000
2022-09-04T11:15+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن غانتس أن الجيش الإسرائيلي سيزيد ويواصل عملياته ضد ما أسماه بـ"الإرهاب" الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية.وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية ستلاحق "الإرهابيين"، متمنيا الشفاء التام للجرحى.وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق النار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
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العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل

غانتس عقب هجوم "غور الأردن": سنواصل عملياتنا ضد الإرهاب في الضفة الغربية.. فيديو وصور

11:15 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عقب الهجوم في غور الأردن، بمواصلة العمليات العسكرية ضد "الإرهاب" في مناطق الضفة الغربية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن غانتس أن الجيش الإسرائيلي سيزيد ويواصل عملياته ضد ما أسماه بـ"الإرهاب" الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية ستلاحق "الإرهابيين"، متمنيا الشفاء التام للجرحى.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق النار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.
وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
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