https://sputnikarabic.ae/20220904/قائد-القوة-الجوية-في-الجيش-الايراني-شراء-طائرات-سو-35-من-روسيا-هو-ضمن-أجندتنا-1067269878.html
قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني: شراء طائرات "سو 35" من روسيا هو ضمن أجندتنا
قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني: شراء طائرات "سو 35" من روسيا هو ضمن أجندتنا
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أنه يعمل على شراء طائرات "سوخوي سو-35" المتطورة من روسيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T14:45+0000
2022-09-04T14:45+0000
2022-09-04T14:49+0000
أخبار إيران
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102728/76/1027287664_0:61:2130:1259_1920x0_80_0_0_12661b26ddf8d1f5cc55d43de39d6325.jpg
وقال قائد القوة الجوية في الجيش الايراني العميد حميد واحدي، في تصريحات نقلتها شبكة "إيران بالعربي"، إن بلاده "تعمل على شراء طائرات سوخوي 35 المتطورة من روسيا"، مضيفا أن "والتوقيع على هذه الصفقة على جدول أعمالنا".وأعرب واحدي، عن أمله أن "تتم الصفقة قريبا لتحصل إيران على الجيل الحديث من هذه الطائرات".وكان المسؤولون الإيرانيون قد أعربوا سابقًا عن اهتمامهم بالحصول على سو-30إس إم من روسيا في منتصف عام 2010، على الرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة والاقتصاد السيئ أدت إلى عدم الشراء، حسب مجلة "ميلاتري ووتش" الأمريكية.وقد يتحسن الاقتصاد الإيراني بشكل طفيف في السنوات المقبلة بسبب الرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية، وأيضًا من المتوقع أن يتم إنتاج "سو-57" بكميات أكبر وبتكلفة أقل بحلول النصف الثاني من العقد، لذلك يمكن أن تكون طهران مشتريا محتملًا لمقاتلة روسية من الجيل الخامس.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102728/76/1027287664_187:0:1944:1318_1920x0_80_0_0_e38353d50e75eef6c9242dce6db6132d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم
قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني: شراء طائرات "سو 35" من روسيا هو ضمن أجندتنا
14:45 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أنه يعمل على شراء طائرات "سوخوي سو-35" المتطورة من روسيا.
وقال قائد القوة الجوية في الجيش الايراني العميد حميد واحدي، في تصريحات نقلتها شبكة "إيران بالعربي"، إن بلاده "تعمل على شراء طائرات سوخوي 35 المتطورة من روسيا"، مضيفا أن "والتوقيع على هذه الصفقة على جدول أعمالنا".
وأعرب واحدي، عن أمله أن "تتم الصفقة قريبا لتحصل إيران على الجيل الحديث من هذه الطائرات".
وكان المسؤولون الإيرانيون قد أعربوا سابقًا عن اهتمامهم بالحصول على سو-30إس إم
من روسيا في منتصف عام 2010، على الرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة والاقتصاد السيئ أدت إلى عدم الشراء، حسب مجلة "ميلاتري ووتش" الأمريكية.
وقد يتحسن الاقتصاد الإيراني بشكل طفيف في السنوات المقبلة بسبب الرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية، وأيضًا من المتوقع أن يتم إنتاج "سو-57" بكميات أكبر وبتكلفة أقل بحلول النصف الثاني من العقد، لذلك يمكن أن تكون طهران مشتريا محتملًا لمقاتلة روسية من الجيل الخامس.