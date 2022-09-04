https://sputnikarabic.ae/20220904/قائد-القوة-الجوية-في-الجيش-الايراني-شراء-طائرات-سو-35-من-روسيا-هو-ضمن-أجندتنا-1067269878.html

قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني: شراء طائرات "سو 35" من روسيا هو ضمن أجندتنا

قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني: شراء طائرات "سو 35" من روسيا هو ضمن أجندتنا

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أنه يعمل على شراء طائرات "سوخوي سو-35" المتطورة من روسيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T14:45+0000

2022-09-04T14:45+0000

2022-09-04T14:49+0000

أخبار إيران

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102728/76/1027287664_0:61:2130:1259_1920x0_80_0_0_12661b26ddf8d1f5cc55d43de39d6325.jpg

وقال قائد القوة الجوية في الجيش الايراني العميد حميد واحدي، في تصريحات نقلتها شبكة "إيران بالعربي"، إن بلاده "تعمل على شراء طائرات سوخوي 35 المتطورة من روسيا"، مضيفا أن "والتوقيع على هذه الصفقة على جدول أعمالنا".وأعرب واحدي، عن أمله أن "تتم الصفقة قريبا لتحصل إيران على الجيل الحديث من هذه الطائرات".وكان المسؤولون الإيرانيون قد أعربوا سابقًا عن اهتمامهم بالحصول على سو-30إس إم من روسيا في منتصف عام 2010، على الرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة والاقتصاد السيئ أدت إلى عدم الشراء، حسب مجلة "ميلاتري ووتش" الأمريكية.وقد يتحسن الاقتصاد الإيراني بشكل طفيف في السنوات المقبلة بسبب الرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية، وأيضًا من المتوقع أن يتم إنتاج "سو-57" بكميات أكبر وبتكلفة أقل بحلول النصف الثاني من العقد، لذلك يمكن أن تكون طهران مشتريا محتملًا لمقاتلة روسية من الجيل الخامس.

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم