https://sputnikarabic.ae/20220904/قائد-في-الحرس-الثوري-الإيراني-بلادنا-أصبحت-القوة-الأولى-في-غرب-آسيا-1067282110.html
قائد في الحرس الثوري الإيراني: بلادنا أصبحت القوة الأولى في غرب آسيا
قائد في الحرس الثوري الإيراني: بلادنا أصبحت القوة الأولى في غرب آسيا
قال رئيس دائرة العمليات البرية للحرس الثوري الإيراني، مرتضى ميريان، إن بلاده باتت هي القوة الأولى في منطقة غرب آسيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T19:43+0000
2022-09-04T19:43+0000
2022-09-04T19:43+0000
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وأوضح ميريان، خلال مراسم "للاحتفاء بذكرى كوكبة من شهداء لواء الصابرين الخاص": "بفضل جهود الشهداء ومجاهدي الأمن والاقتدار، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الأولى في منطقة غرب آسيا"، بحسب وكالة مهر للأنباء.وشدد البيان على ضرورة زيادة المعرفة والتخصص والمهارات لدى كوادر القوات المسلحة، مؤكدا أن "هذه الأمور تشكل عناصر القوة والتغلب على العدو".
https://sputnikarabic.ae/20220903/الحرس-الثوري-الإيراني-ينفي-خبر-إنشاء-محطة-الشهيد-طهراني-مقدم-الفضائية-1067222894.html
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قائد في الحرس الثوري الإيراني: بلادنا أصبحت القوة الأولى في غرب آسيا
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قال رئيس دائرة العمليات البرية للحرس الثوري الإيراني، مرتضى ميريان، إن بلاده باتت هي القوة الأولى في منطقة غرب آسيا.
وأوضح ميريان، خلال مراسم "للاحتفاء بذكرى كوكبة من شهداء لواء الصابرين الخاص": "بفضل جهود الشهداء ومجاهدي الأمن والاقتدار، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الأولى في منطقة غرب آسيا"، بحسب وكالة مهر للأنباء
.
وشدد البيان على ضرورة زيادة المعرفة والتخصص والمهارات لدى كوادر القوات المسلحة، مؤكدا أن "هذه الأمور تشكل عناصر القوة والتغلب على العدو".