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قائد في الحرس الثوري الإيراني: بلادنا أصبحت القوة الأولى في غرب آسيا
قائد في الحرس الثوري الإيراني: بلادنا أصبحت القوة الأولى في غرب آسيا
قال رئيس دائرة العمليات البرية للحرس الثوري الإيراني، مرتضى ميريان، إن بلاده باتت هي القوة الأولى في منطقة غرب آسيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T19:43+0000
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وأوضح ميريان، خلال مراسم "للاحتفاء بذكرى كوكبة من شهداء لواء الصابرين الخاص": "بفضل جهود الشهداء ومجاهدي الأمن والاقتدار، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الأولى في منطقة غرب آسيا"، بحسب وكالة مهر للأنباء.وشدد البيان على ضرورة زيادة المعرفة والتخصص والمهارات لدى كوادر القوات المسلحة، مؤكدا أن "هذه الأمور تشكل عناصر القوة والتغلب على العدو".
https://sputnikarabic.ae/20220903/الحرس-الثوري-الإيراني-ينفي-خبر-إنشاء-محطة-الشهيد-طهراني-مقدم-الفضائية-1067222894.html
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قائد في الحرس الثوري الإيراني: بلادنا أصبحت القوة الأولى في غرب آسيا

19:43 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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قال رئيس دائرة العمليات البرية للحرس الثوري الإيراني، مرتضى ميريان، إن بلاده باتت هي القوة الأولى في منطقة غرب آسيا.
وأوضح ميريان، خلال مراسم "للاحتفاء بذكرى كوكبة من شهداء لواء الصابرين الخاص": "بفضل جهود الشهداء ومجاهدي الأمن والاقتدار، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الأولى في منطقة غرب آسيا"، بحسب وكالة مهر للأنباء.
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
الحرس الثوري الإيراني ينفي خبر إنشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية
أمس, 10:03 GMT
وشدد البيان على ضرورة زيادة المعرفة والتخصص والمهارات لدى كوادر القوات المسلحة، مؤكدا أن "هذه الأمور تشكل عناصر القوة والتغلب على العدو".
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