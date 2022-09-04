https://sputnikarabic.ae/20220904/كان-مسؤولا-عن-حرب-غزة-20082009الجيش-الإسرائيلي-يختار-رئيسا-جديدا-للأركان-1067264714.html
كان مسؤولا عن حرب غزة 2008/2009...الجيش الإسرائيلي يختار رئيسا جديدا للأركان
كان مسؤولا عن حرب غزة 2008/2009...الجيش الإسرائيلي يختار رئيسا جديدا للأركان
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، تعيين الجنرال هرتسي هاليفي في منصب رئيس هيئة أركان الجيش، بدلا من الجنرال أفيف كوخافي الذي تنتهي مدة خدمته،... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:59+0000
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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن وزير الدفاع، بيني غانتس، قد اختار الجنرال هرتسي هاليفي، نائب الرئيس الحالي، رئيسا لهيئة أركان الجيش، خلفا للجنرال الحالي أفيف كوخافي.وأوضحت الإذاعة أن الجنرال هرتسي هاليفي سيكون رئيس الأركان الـ 23 للجيش الإسرائيلي، وقد تنافس مع إيال زامير على هذا المنصب، في وقت شغل هاليفي (55 عاما) منصب رئيس الاستخبارات العسكرية "أمان" منذ سبتمبر/أيلول 2014.وكان الجنرال هرتسي هاليفي مسؤولا عن الحرب الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة، المعروفة باسم "الرصاص المصبوب"، والتي جرت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، واستمرت لما يزيد عن 23 يوما كاملة، انتهت في 18 يناير/كانون الثاني 2009، وأسفرت عن مقتل نحو 1500 فلسطيني ودمار هائل في البنية التحتية في غزة.
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أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
كان مسؤولا عن حرب غزة 2008/2009...الجيش الإسرائيلي يختار رئيسا جديدا للأركان
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قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، تعيين الجنرال هرتسي هاليفي في منصب رئيس هيئة أركان الجيش، بدلا من الجنرال أفيف كوخافي الذي تنتهي مدة خدمته، قريبا.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن وزير الدفاع، بيني غانتس
، قد اختار الجنرال هرتسي هاليفي، نائب الرئيس الحالي، رئيسا لهيئة أركان الجيش، خلفا للجنرال الحالي أفيف كوخافي.
وأوضحت الإذاعة أن الجنرال هرتسي هاليفي سيكون رئيس الأركان الـ 23 للجيش الإسرائيلي
، وقد تنافس مع إيال زامير على هذا المنصب، في وقت شغل هاليفي (55 عاما) منصب رئيس الاستخبارات العسكرية "أمان" منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وكان الجنرال هرتسي هاليفي مسؤولا عن الحرب الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة، المعروفة باسم "الرصاص المصبوب"، والتي جرت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، واستمرت لما يزيد عن 23 يوما كاملة، انتهت في 18 يناير/كانون الثاني 2009، وأسفرت عن مقتل نحو 1500 فلسطيني ودمار هائل في البنية التحتية في غزة.