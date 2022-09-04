عربي
https://sputnikarabic.ae/20220904/كميات-كبيرة-من-المياه-تغمر-مطار-الخرطوم-فيديو-1067277383.html
كميات كبيرة من المياه تغمر مطار الخرطوم... فيديو
كميات كبيرة من المياه تغمر مطار الخرطوم... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اجتياح مطار العاصمة السودانية الخرطوم بكميات كبيرة من مياه الفيضانات. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:43+0000
2022-09-04T16:43+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/97/1044059781_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_766f3ca3735dccb1a90b4f46f80db9b1.jpg
ويظهر الفيديو ارتفاع منسوب المياه على مدارج مطار الخرطوم نتيجة غزارة مياه الأمطار، فيما حاول عدد من رجال الإطفاء تصريف مياه الأمطار لاستمرار حركة الطيران على طبيعتها بعد أن توقفت لوقت وجيز.وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الفيضان السودانية، يوم الأربعاء الماضي، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وذلك بعدما سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 557 مليون متر مكعب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/97/1044059781_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_cbe779ddc2b31d1e51f1b6c2386fe41b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

كميات كبيرة من المياه تغمر مطار الخرطوم... فيديو

16:43 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYمطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اجتياح مطار العاصمة السودانية الخرطوم بكميات كبيرة من مياه الفيضانات.
ويظهر الفيديو ارتفاع منسوب المياه على مدارج مطار الخرطوم نتيجة غزارة مياه الأمطار، فيما حاول عدد من رجال الإطفاء تصريف مياه الأمطار لاستمرار حركة الطيران على طبيعتها بعد أن توقفت لوقت وجيز.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الفيضان السودانية، يوم الأربعاء الماضي، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وذلك بعدما سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 557 مليون متر مكعب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала