https://sputnikarabic.ae/20220904/كميات-كبيرة-من-المياه-تغمر-مطار-الخرطوم-فيديو-1067277383.html
كميات كبيرة من المياه تغمر مطار الخرطوم... فيديو
كميات كبيرة من المياه تغمر مطار الخرطوم... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اجتياح مطار العاصمة السودانية الخرطوم بكميات كبيرة من مياه الفيضانات. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:43+0000
2022-09-04T16:43+0000
2022-09-04T16:43+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو ارتفاع منسوب المياه على مدارج مطار الخرطوم نتيجة غزارة مياه الأمطار، فيما حاول عدد من رجال الإطفاء تصريف مياه الأمطار لاستمرار حركة الطيران على طبيعتها بعد أن توقفت لوقت وجيز.وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الفيضان السودانية، يوم الأربعاء الماضي، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وذلك بعدما سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 557 مليون متر مكعب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كميات كبيرة من المياه تغمر مطار الخرطوم... فيديو
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تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اجتياح مطار العاصمة السودانية الخرطوم بكميات كبيرة من مياه الفيضانات.
ويظهر الفيديو ارتفاع منسوب المياه على مدارج مطار الخرطوم نتيجة غزارة مياه الأمطار، فيما حاول عدد من رجال الإطفاء تصريف مياه الأمطار لاستمرار حركة الطيران على طبيعتها بعد أن توقفت لوقت وجيز.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الفيضان السودانية، يوم الأربعاء الماضي، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وذلك بعدما سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 557 مليون متر مكعب.