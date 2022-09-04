https://sputnikarabic.ae/20220904/كندا-مقتل-10-أشخاص-في-حوادث-طعن-وإصابة-15-آخرين-1067285458.html
كندا.. مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن وإصابة 15 آخرين
كندا.. مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن وإصابة 15 آخرين
قالت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في عمليات طعن في 13 موقعا مختلفا في مجتمعين محليين في مقاطعة ساسكاتشوان، وإنها تبحث عن اثنين من... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T22:25+0000
2022-09-04T22:25+0000
2022-09-04T22:31+0000
أخبار كندا
طعن
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وأضافت الشرطة، أن 15 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد تعرضهم لعمليات طعن في مواقع متعددة، في جيمس سميث كري نيشن وفي قرية ويلدون شمال شرق ساسكاتون.تشير الدلائل الأولية إلى، أن الضحايا ربما تعرضوا لهجوم عشوائي، لكن الشرطة لم تقدم دافعا محتملا، وفقا لموقع "Nzherald".بدأ البحث عن المشتبه بهم بينما كان المشجعون ينزلون في ريجينا لحضور مباراة سنوية في عيد العمال بيعت تذاكرها بالكامل بين ساسكاتشوان روريدرز في الدوري الكندي لكرة القدم ووينيبيغ بلو بومبرز.وأفادت الشرطة أن المشتبه بهما هما داميان ساندرسون، بطول خمسة أقدام وسبع بوصات ووزن 155 رطلاً، ومايلز ساندرسون بطول ستة أقدام ووزن 200 رطل. كلاهما له شعر أسود وعيون بنية وربما يقودان سيارة نيسان روج سوداء.
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أخبار كندا, طعن
كندا.. مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن وإصابة 15 آخرين
22:25 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 22:31 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
قالت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في عمليات طعن في 13 موقعا مختلفا في مجتمعين محليين في مقاطعة ساسكاتشوان، وإنها تبحث عن اثنين من المشتبه بهم.
وأضافت الشرطة، أن 15 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج
بعد تعرضهم لعمليات طعن في مواقع متعددة، في جيمس سميث كري نيشن وفي قرية ويلدون شمال شرق ساسكاتون.
تشير الدلائل الأولية إلى، أن الضحايا ربما تعرضوا لهجوم عشوائي، لكن الشرطة لم تقدم دافعا محتملا، وفقا لموقع
"Nzherald".
بدأ البحث عن المشتبه بهم بينما كان المشجعون ينزلون في ريجينا لحضور مباراة سنوية في عيد العمال بيعت تذاكرها بالكامل بين ساسكاتشوان روريدرز في الدوري الكندي لكرة القدم ووينيبيغ بلو بومبرز.
وأفادت الشرطة أن المشتبه بهما هما داميان ساندرسون، بطول خمسة أقدام وسبع بوصات ووزن 155 رطلاً، ومايلز ساندرسون بطول ستة أقدام ووزن 200 رطل. كلاهما له شعر أسود وعيون بنية وربما يقودان سيارة نيسان روج سوداء.