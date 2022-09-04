ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن جاهزيتها لاستكمال المسار الانتخابي
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، جاهزيتها لاستئناف إجراء العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية، في بيان لها: "نعلن انقضاء المدة الزمنية الممنوحة من مجلس النواب لرفع القوة القاهرة عن الانتخابات دون تحقيق أي تقدم يذكر".
بيان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات— المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (@LYHnec) September 4, 2022
بشأن استئناف العملية الانتخابية المتوقفة في 24 ديسمبر 2021
التفاصيل: https://t.co/DtWc5mXbZ8 pic.twitter.com/miW1dPnDIA
وتابعت: "لقد اتخذت المفوضية خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية، التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة، كما أنها لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ".
وجاء إعلان المفوضية بعد يوم واحد من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك.
ويعد باتيلي أول أفريقي يشغل منصب المبعوث الأممي في ليبيا والثامن منذ تفجر الأوضاع بعد انتفاضة 17 شباط/ فبراير، التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد تدخل واسع من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وجاء تعيين باتيلي بعد مرور 9 أشهر على استقالة الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش قبل انهيار الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.