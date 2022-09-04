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ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن جاهزيتها لاستكمال المسار الانتخابي
ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن جاهزيتها لاستكمال المسار الانتخابي
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، جاهزيتها لاستئناف إجراء العملية الانتخابية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T14:05+0000
2022-09-04T14:05+0000
العالم العربي
إعادة انتخاب
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت المفوضية، في بيان لها: "نعلن انقضاء المدة الزمنية الممنوحة من مجلس النواب لرفع القوة القاهرة عن الانتخابات دون تحقيق أي تقدم يذكر".وجاء إعلان المفوضية بعد يوم واحد من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك.ويعد باتيلي أول أفريقي يشغل منصب المبعوث الأممي في ليبيا والثامن منذ تفجر الأوضاع بعد انتفاضة 17 شباط/ فبراير، التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد تدخل واسع من حلف شمال الأطلسي (الناتو).وجاء تعيين باتيلي بعد مرور 9 أشهر على استقالة الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش قبل انهيار الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
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العالم العربي, إعادة انتخاب, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, إعادة انتخاب, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن جاهزيتها لاستكمال المسار الانتخابي

14:05 GMT 04.09.2022
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، جاهزيتها لاستئناف إجراء العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية، في بيان لها: "نعلن انقضاء المدة الزمنية الممنوحة من مجلس النواب لرفع القوة القاهرة عن الانتخابات دون تحقيق أي تقدم يذكر".

وتابعت: "لقد اتخذت المفوضية خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية، التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة، كما أنها لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ".

وجاء إعلان المفوضية بعد يوم واحد من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك.
ويعد باتيلي أول أفريقي يشغل منصب المبعوث الأممي في ليبيا والثامن منذ تفجر الأوضاع بعد انتفاضة 17 شباط/ فبراير، التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد تدخل واسع من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وجاء تعيين باتيلي بعد مرور 9 أشهر على استقالة الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش قبل انهيار الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
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