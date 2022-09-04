https://sputnikarabic.ae/20220904/ما-هي-قدرات-بريطانيا-النووية-1067273295.html

ما هي قدرات بريطانيا النووية؟

ما هي قدرات بريطانيا النووية؟

تزايد حديث مسؤولين ونواب بريطانيين عن الحرب النووية في الآونة الأخيرة، وكان أبرزهم وزيرة الخارجية ليز تروس، التي تسعى للفوز بمقعد رئيس الوزراء في المملكة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T15:42+0000

2022-09-04T15:42+0000

2022-09-04T15:42+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104429/23/1044292320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_795b41c2c8da18c7a74845ce4c539321.jpg

وتمثل بريطانيا واحدة من 5 دول في العالم تعترف بامتلاك الأسلحة النووية وتضم ترسانتها 255 قنبلة ذرية، حسبما تشير إحصائيات لمنظمة اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، في آخر تحديث لبياناتها بهذا الشأن في فبراير/ شباط 2022.وإضافة إلى القنابل النووية، تمتلك بريطانيا وسائل إطلاق أسلحتها النووية من البر والبحر والجو أو ما يعرف بـ "الثالوث النووي".وتمثل صواريخ "ترايدنت"، التي تحملها الغواصات النووية البريطانية بمثابة رأس الحربة لقوة الردع النووي البريطانية.ما هي الدول النووية في العالم؟تنقسم الدول النووية في العالم لقسمين، الأول هي الدول الخمس التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا، وهي دول تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا.والقسم الثاني ويضم 4 دول هي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان، وهي دول تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بحيازته رسميًا.ويضاف إلى ذلك 5 دول تمتلك القدرة على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية رغم أنها لا تصنعها، وجميعها في قارة أوروبا.وهذه الدول تعتمد على كونها جزء من اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا التي تضم كل من تركيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وإيطاليا.ماذا يقول البريطانيون عن الحرب النووية؟قال توبياس إلوود، نائب حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، أمس السبت، إن العالم سوف يتغير، مضيفا: "سنرى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في السنوات المقبلة".وجاءت تصريحات إلوود، بعد تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية ليز تروس، المترشحة لرئاسة مجلس الوزراء، قالت فيها إنها مستعدة للضغط على "الزر النووي" إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن إطلاق قرار إطلاق سلاح نووي يمثل أحد مهام رئيس الوزراء وأنها مستعدة للقيام بذلك.

https://sputnikarabic.ae/20220903/نائب-بريطاني-يتحدث-عن-التوقيت-المحتمل-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1067223404.html

https://sputnikarabic.ae/20220824/ليست-القنبلة-فقط-ما-الذي-تخشاه-إسرائيل-في-الاتفاق-النووي-مع-إيران؟-1066820483.html

https://sputnikarabic.ae/20220607/ما-هي-دول-الناتو-النووية-وماذا-تملك-1063241234.html

https://sputnikarabic.ae/20220823/ليز-تروس-مستعدة-للضغط-على-الزر-لإطلاق-سلاح-نووي-إذا-لزم-الأمر-1066780070.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري