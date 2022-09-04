https://sputnikarabic.ae/20220904/ما-هي-قدرات-بريطانيا-النووية-1067273295.html
ما هي قدرات بريطانيا النووية؟
ما هي قدرات بريطانيا النووية؟
تزايد حديث مسؤولين ونواب بريطانيين عن الحرب النووية في الآونة الأخيرة، وكان أبرزهم وزيرة الخارجية ليز تروس، التي تسعى للفوز بمقعد رئيس الوزراء في المملكة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T15:42+0000
2022-09-04T15:42+0000
2022-09-04T15:42+0000
رصد عسكري
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وتمثل بريطانيا واحدة من 5 دول في العالم تعترف بامتلاك الأسلحة النووية وتضم ترسانتها 255 قنبلة ذرية، حسبما تشير إحصائيات لمنظمة اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، في آخر تحديث لبياناتها بهذا الشأن في فبراير/ شباط 2022.وإضافة إلى القنابل النووية، تمتلك بريطانيا وسائل إطلاق أسلحتها النووية من البر والبحر والجو أو ما يعرف بـ "الثالوث النووي".وتمثل صواريخ "ترايدنت"، التي تحملها الغواصات النووية البريطانية بمثابة رأس الحربة لقوة الردع النووي البريطانية.ما هي الدول النووية في العالم؟تنقسم الدول النووية في العالم لقسمين، الأول هي الدول الخمس التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا، وهي دول تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا.والقسم الثاني ويضم 4 دول هي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان، وهي دول تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بحيازته رسميًا.ويضاف إلى ذلك 5 دول تمتلك القدرة على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية رغم أنها لا تصنعها، وجميعها في قارة أوروبا.وهذه الدول تعتمد على كونها جزء من اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا التي تضم كل من تركيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وإيطاليا.ماذا يقول البريطانيون عن الحرب النووية؟قال توبياس إلوود، نائب حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، أمس السبت، إن العالم سوف يتغير، مضيفا: "سنرى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في السنوات المقبلة".وجاءت تصريحات إلوود، بعد تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية ليز تروس، المترشحة لرئاسة مجلس الوزراء، قالت فيها إنها مستعدة للضغط على "الزر النووي" إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن إطلاق قرار إطلاق سلاح نووي يمثل أحد مهام رئيس الوزراء وأنها مستعدة للقيام بذلك.
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https://sputnikarabic.ae/20220823/ليز-تروس-مستعدة-للضغط-على-الزر-لإطلاق-سلاح-نووي-إذا-لزم-الأمر-1066780070.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ما هي قدرات بريطانيا النووية؟
تابعنا عبر
تزايد حديث مسؤولين ونواب بريطانيين عن الحرب النووية في الآونة الأخيرة، وكان أبرزهم وزيرة الخارجية ليز تروس، التي تسعى للفوز بمقعد رئيس الوزراء في المملكة المتحدة.
وتمثل بريطانيا واحدة من 5 دول في العالم تعترف بامتلاك الأسلحة النووية وتضم ترسانتها 255 قنبلة ذرية، حسبما تشير
إحصائيات لمنظمة اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، في آخر تحديث لبياناتها بهذا الشأن في فبراير/ شباط 2022.
وإضافة إلى القنابل النووية، تمتلك بريطانيا وسائل إطلاق أسلحتها النووية
من البر والبحر والجو أو ما يعرف بـ "الثالوث النووي".
وتمثل صواريخ "ترايدنت"، التي تحملها الغواصات النووية البريطانية بمثابة رأس الحربة لقوة الردع النووي البريطانية.
ما هي الدول النووية في العالم؟
تنقسم الدول النووية في العالم لقسمين، الأول هي الدول الخمس التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا، وهي دول تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا.
والقسم الثاني ويضم 4 دول هي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان، وهي دول تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بحيازته رسميًا.
ويضاف إلى ذلك 5 دول تمتلك القدرة على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية رغم أنها لا تصنعها، وجميعها في قارة أوروبا.
وهذه الدول تعتمد على كونها جزء من اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية
الأمريكية في أوروبا التي تضم كل من تركيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وإيطاليا.
ماذا يقول البريطانيون عن الحرب النووية؟
قال توبياس إلوود، نائب حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، أمس السبت، إن العالم سوف يتغير، مضيفا: "سنرى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في السنوات المقبلة".
وجاءت تصريحات إلوود، بعد تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية ليز تروس، المترشحة لرئاسة مجلس الوزراء، قالت فيها إنها مستعدة للضغط على "الزر النووي" إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن إطلاق قرار إطلاق سلاح نووي
يمثل أحد مهام رئيس الوزراء وأنها مستعدة للقيام بذلك.