https://sputnikarabic.ae/20220904/مباحثات-تركية-فرنسية-قد-تشمل-انضمام-أنقرة-للاتحاد-الأوروبي-1067267694.html
مباحثات تركية فرنسية قد تشمل انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي
مباحثات تركية فرنسية قد تشمل انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي
تصل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، يوم الاثنين، إلى تركيا لإجراء مباحثات ثنائية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:49+0000
2022-09-04T13:49+0000
2022-09-04T13:49+0000
أخبار فرنسا
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن الوزيرة الفرنسية كولونا ستزور تركيا في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وفرنسا.ويتوقع أن يبحث الجانبان مسألة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية ودولية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220531/تركيا-تستدعي-سفيري-ألمانيا-وفرنسا-لديها-1062912815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار تركيا اليوم
أخبار فرنسا , أخبار تركيا اليوم
مباحثات تركية فرنسية قد تشمل انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي
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تصل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، يوم الاثنين، إلى تركيا لإجراء مباحثات ثنائية.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن الوزيرة الفرنسية كولونا ستزور تركيا في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وفرنسا.
ويتوقع أن يبحث الجانبان مسألة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية ودولية أخرى.