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https://sputnikarabic.ae/20220904/مباحثات-تركية-فرنسية-قد-تشمل-انضمام-أنقرة-للاتحاد-الأوروبي-1067267694.html
مباحثات تركية فرنسية قد تشمل انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي
مباحثات تركية فرنسية قد تشمل انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي
تصل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، يوم الاثنين، إلى تركيا لإجراء مباحثات ثنائية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:49+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن الوزيرة الفرنسية كولونا ستزور تركيا في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وفرنسا.ويتوقع أن يبحث الجانبان مسألة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية ودولية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220531/تركيا-تستدعي-سفيري-ألمانيا-وفرنسا-لديها-1062912815.html
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أخبار فرنسا , أخبار تركيا اليوم
أخبار فرنسا , أخبار تركيا اليوم

مباحثات تركية فرنسية قد تشمل انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي

13:49 GMT 04.09.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . POOL
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تصل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، يوم الاثنين، إلى تركيا لإجراء مباحثات ثنائية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن الوزيرة الفرنسية كولونا ستزور تركيا في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
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31 مايو, 07:48 GMT
وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وفرنسا.
ويتوقع أن يبحث الجانبان مسألة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية ودولية أخرى.
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