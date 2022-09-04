https://sputnikarabic.ae/20220904/مجلة-منظومة-إسكندر-الروسية-تقلق-أوكرانيا-والناتو-1067252648.html
مجلة: منظومة "إسكندر" الروسية تقلق أوكرانيا والناتو
مجلة: منظومة "إسكندر" الروسية تقلق أوكرانيا والناتو
تجعل المجمعات العملياتية والتكتيكية الروسية "إسكندر" دول الناتو وأوكرانيا في حالة من الذعر، حسب مجلة 19FortyFive. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T07:13+0000
2022-09-04T07:13+0000
2022-09-04T07:13+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ويشير المقال إلى أن القوات الروسية استخدمت بنجاح هذه الأسلحة خلال الحرب في أوكرانيا. لقد لعبت دورًا مهمًا في الوضع على الجبهة.في مارس/آذار، اكتشف المسؤولون الأمريكيون أن القوات الروسية كانت تطلق أفخاخًا ضد أوكرانيا تخدع رادارات الدفاع الجوي وصواريخ البحث عن الحرارة.القوات الأوكرانية مرتبكة حرفيا، وذلك بفضل هذه الطعوم بالذات. في السابق، لم يصادف الخبراء العسكريون مثل هذه التقنيات. ولخص المنشور أن استخدام الأفخاخ لا يسمح لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية اعتراض صواريخ إسكندر الروسية.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
مجلة: منظومة "إسكندر" الروسية تقلق أوكرانيا والناتو
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تجعل المجمعات العملياتية والتكتيكية الروسية "إسكندر" دول الناتو وأوكرانيا في حالة من الذعر، حسب مجلة 19FortyFive.
ويشير المقال إلى أن القوات الروسية استخدمت بنجاح هذه الأسلحة خلال الحرب في أوكرانيا. لقد لعبت دورًا مهمًا في الوضع على الجبهة.
في مارس/آذار، اكتشف المسؤولون الأمريكيون أن القوات الروسية كانت تطلق أفخاخًا ضد أوكرانيا تخدع رادارات الدفاع الجوي وصواريخ البحث عن الحرارة.
القوات الأوكرانية مرتبكة حرفيا، وذلك بفضل هذه الطعوم بالذات. في السابق، لم يصادف الخبراء العسكريون مثل هذه التقنيات. ولخص المنشور أن استخدام الأفخاخ لا يسمح لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية اعتراض صواريخ إسكندر الروسية
.