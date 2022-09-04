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https://sputnikarabic.ae/20220904/مجلة-منظومة-إسكندر-الروسية-تقلق-أوكرانيا-والناتو-1067252648.html
مجلة: منظومة "إسكندر" الروسية تقلق أوكرانيا والناتو
مجلة: منظومة "إسكندر" الروسية تقلق أوكرانيا والناتو
تجعل المجمعات العملياتية والتكتيكية الروسية "إسكندر" دول الناتو وأوكرانيا في حالة من الذعر، حسب مجلة 19FortyFive. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T07:13+0000
2022-09-04T07:13+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ويشير المقال إلى أن القوات الروسية استخدمت بنجاح هذه الأسلحة خلال الحرب في أوكرانيا. لقد لعبت دورًا مهمًا في الوضع على الجبهة.في مارس/آذار، اكتشف المسؤولون الأمريكيون أن القوات الروسية كانت تطلق أفخاخًا ضد أوكرانيا تخدع رادارات الدفاع الجوي وصواريخ البحث عن الحرارة.القوات الأوكرانية مرتبكة حرفيا، وذلك بفضل هذه الطعوم بالذات. في السابق، لم يصادف الخبراء العسكريون مثل هذه التقنيات. ولخص المنشور أن استخدام الأفخاخ لا يسمح لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية اعتراض صواريخ إسكندر الروسية.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

مجلة: منظومة "إسكندر" الروسية تقلق أوكرانيا والناتو

07:13 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تجعل المجمعات العملياتية والتكتيكية الروسية "إسكندر" دول الناتو وأوكرانيا في حالة من الذعر، حسب مجلة 19FortyFive.
ويشير المقال إلى أن القوات الروسية استخدمت بنجاح هذه الأسلحة خلال الحرب في أوكرانيا. لقد لعبت دورًا مهمًا في الوضع على الجبهة.
في مارس/آذار، اكتشف المسؤولون الأمريكيون أن القوات الروسية كانت تطلق أفخاخًا ضد أوكرانيا تخدع رادارات الدفاع الجوي وصواريخ البحث عن الحرارة.
القوات الأوكرانية مرتبكة حرفيا، وذلك بفضل هذه الطعوم بالذات. في السابق، لم يصادف الخبراء العسكريون مثل هذه التقنيات. ولخص المنشور أن استخدام الأفخاخ لا يسمح لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية اعتراض صواريخ إسكندر الروسية.
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