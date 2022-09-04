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مجلس النواب البحريني: نقود جهودا حثيثة لدعم العمل العربي
مجلس النواب البحريني: نقود جهودا حثيثة لدعم العمل العربي
قال الأمين العام لمجلس النواب البحريني، راشد محمد بونجمة، اليوم الأحد، إن مملكة البحرين تضع على رأس أولوياتها دعم العمل العربي المشترك، وتوجيه الجهود من أجل... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:48+0000
2022-09-04T16:48+0000
أخبار العالم العربي
البحرين
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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الأحد، عن محمد بونجمة، أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع نهج العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وأكد أن الأمانة العامة لمجلس النواب حريصة على توظيف جهودها ورؤاها والعمل على زيادة التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانات العامة بالمجالس التشريعية والبرلمانات العربية.وشدد على أن المملكة تسعى جاهدة لتبادل التجارب والخبرات وتطوير الكفاءات بما يصب في النهوض بالعملية الديمقراطية والتشريعية في المنطقة، وهو ما صرح به محمد بونجمة خلال مشاركته في الاجتماع السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عقد بمصر في الفترة من 4-5 سبتمبر/أيلول الجاري.وبحث المشاركون في الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال أهمها "اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانية العربية"، حيث تم التأكيد على السعي لتعزيز متانة جسور التواصل وتبادل الوثائق التشريعية، وآلية الإصدارات والنشرات بين البرلمانات العربية، وإيجاد رؤية لتبادل الخبرات المتعلقة بالتدريب البرلماني، ووضع الخطط والاستراتيجيات التطويرية المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/البحرين-تستحدث-تأشيرة-إلكترونية-صالحة-لمدة-6-أشهر-للتدريب-والتأهيل-1067243918.html
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أخبار العالم العربي, البحرين
أخبار العالم العربي, البحرين

مجلس النواب البحريني: نقود جهودا حثيثة لدعم العمل العربي

16:48 GMT 04.09.2022
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البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov
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قال الأمين العام لمجلس النواب البحريني، راشد محمد بونجمة، اليوم الأحد، إن مملكة البحرين تضع على رأس أولوياتها دعم العمل العربي المشترك، وتوجيه الجهود من أجل خدمة مصالح الدول العربية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الأحد، عن محمد بونجمة، أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع نهج العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
البحرين تستحدث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر للتدريب والتأهيل
أمس, 19:24 GMT
وأكد أن الأمانة العامة لمجلس النواب حريصة على توظيف جهودها ورؤاها والعمل على زيادة التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانات العامة بالمجالس التشريعية والبرلمانات العربية.
وشدد على أن المملكة تسعى جاهدة لتبادل التجارب والخبرات وتطوير الكفاءات بما يصب في النهوض بالعملية الديمقراطية والتشريعية في المنطقة، وهو ما صرح به محمد بونجمة خلال مشاركته في الاجتماع السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عقد بمصر في الفترة من 4-5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وبحث المشاركون في الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال أهمها "اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانية العربية"، حيث تم التأكيد على السعي لتعزيز متانة جسور التواصل وتبادل الوثائق التشريعية، وآلية الإصدارات والنشرات بين البرلمانات العربية، وإيجاد رؤية لتبادل الخبرات المتعلقة بالتدريب البرلماني، ووضع الخطط والاستراتيجيات التطويرية المختلفة.
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