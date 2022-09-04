https://sputnikarabic.ae/20220904/مركز-التنسيق-المشترك-مغادرة-3-سفن-محملة-بالغذاء-من-الموانئ-الأوكرانية-1067281277.html

مركز التنسيق المشترك: مغادرة 3 سفن محملة بالغذاء من الموانئ الأوكرانية

مركز التنسيق المشترك: مغادرة 3 سفن محملة بالغذاء من الموانئ الأوكرانية

سمح مركز التنسيق المشترك (روسيا، أوكرانيا، تركيا، الأمم المتحدة) لثلاث سفن بمغادرة الموانئ الأوكرانية يوم غد الاثنين كجزء من صفقة الغذاء. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T19:24+0000

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وذكر المركز في بيان، اليوم الأحد، أنه "سمح بالإفراج عن ثلاث سفن تحمل ما مجموعه 49250 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى كجزء من مبادرة البحر الأسود للحبوب (اتفاقية الغذاء)".ويشار إلى أن سفينة الشحن "ماي ميراي" ستنقل 30 ألف طن من الذرة من تشورنومورسك إلى مصر، وتنطلق السفينة "غولدن يارا" من ميناء يوجني الأوكراني إلى ميناء مرسين التركي محملة بـ13.5 ألف طن قمح، وستنقل سفينة "بارون" 5750 طنًا من الذرة من أوديسا إلى تركيا.واعتبارًا من 4 سبتمبر/أيلول، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية (أوديسا وتشورنومورسك ويوجني وفقًا لصفقة الغذاء) 2076280 طنًا، وفقًا لتقارير مركز التنسيق المشترك في المجموع ، يُسمح حاليًا بـ 187 رحلة (100 باتجاه الموانئ الأوكرانية و87 من هذه الموانئ)، وفقًا للتقرير.وأعلنت تركيا، صباح اليوم الأحد في 4 سبتمبر، انطلاق 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية.وجاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية شحن الحبوب من أوكرانيا متواصلة تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم تأسيسه في إطار اتفاق إسطنبول.

https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الخارجية-التركي-هناك-دول-غربية-تعرقل-اتفاقية-الغذاء-1066752036.html

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