https://sputnikarabic.ae/20220904/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يكشف-عن-تحديات-كبيرة-تواجه-البلاد-1067258664.html

مستشار الأمن القومي العراقي يكشف عن تحديات كبيرة تواجه البلاد

مستشار الأمن القومي العراقي يكشف عن تحديات كبيرة تواجه البلاد

صرح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن بغداد تواجه تحديات الإرهاب والمخدرات، مشيدا بخطابات القيادات التي تدعو للتهدئة وحفظ العراق. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T10:58+0000

2022-09-04T10:58+0000

2022-09-04T10:58+0000

العالم العربي

العراق

تحديات

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وقال الأعرجي في كلمة خلال مؤتمر "معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني"، اليوم الأحد، إن "معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لرفع قدرات القوات الأمنية"، مشيرا إلى أن "العراق انتصر على داعش ولا تزال هناك بقية".وأضاف أن "داعش والمخدرات من التحديات الكبيرة، التي تواجه البلد"، مشيرا إلى "تعاون العراق مع حلف الناتو والتصنيع العسكري للتجهيز العسكري".في غضون ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) واثنين من معاونية في محافظة كركوك.جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، بحسب موقع "السومرية نيوز".وقال البيان: "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".وأوضحت أنه تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة القوة الجوية، أسفرت عن مقتل المدعو أمني قاطع الدبس والمكنى (أبو دنيا) واثنين من معاونية.واشار البيان إلى أن قوة من وكالة الاستخبارات وصلت المكان للتفتيش وعثرت على أشلاء القتلى.

https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-يعلن-مقتل-قيادي-بارز-في-داعش-واثنين-من-معاونيه---1067253215.html

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