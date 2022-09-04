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مستشار الأمن القومي العراقي يكشف عن تحديات كبيرة تواجه البلاد
مستشار الأمن القومي العراقي يكشف عن تحديات كبيرة تواجه البلاد
صرح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن بغداد تواجه تحديات الإرهاب والمخدرات، مشيدا بخطابات القيادات التي تدعو للتهدئة وحفظ العراق. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
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العراق
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وقال الأعرجي في كلمة خلال مؤتمر "معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني"، اليوم الأحد، إن "معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لرفع قدرات القوات الأمنية"، مشيرا إلى أن "العراق انتصر على داعش ولا تزال هناك بقية".وأضاف أن "داعش والمخدرات من التحديات الكبيرة، التي تواجه البلد"، مشيرا إلى "تعاون العراق مع حلف الناتو والتصنيع العسكري للتجهيز العسكري".في غضون ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) واثنين من معاونية في محافظة كركوك.جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، بحسب موقع "السومرية نيوز".وقال البيان: "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".وأوضحت أنه تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة القوة الجوية، أسفرت عن مقتل المدعو أمني قاطع الدبس والمكنى (أبو دنيا) واثنين من معاونية.واشار البيان إلى أن قوة من وكالة الاستخبارات وصلت المكان للتفتيش وعثرت على أشلاء القتلى.
https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-يعلن-مقتل-قيادي-بارز-في-داعش-واثنين-من-معاونيه---1067253215.html
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العالم العربي, العراق, تحديات
العالم العربي, العراق, تحديات

مستشار الأمن القومي العراقي يكشف عن تحديات كبيرة تواجه البلاد

10:58 GMT 04.09.2022
© Photo / Iraqi Security Cellالقوات العراقية تدمر خفايا لـ"داعش" جنوبي محافظة كركوك العراق
القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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صرح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن بغداد تواجه تحديات الإرهاب والمخدرات، مشيدا بخطابات القيادات التي تدعو للتهدئة وحفظ العراق.
وقال الأعرجي في كلمة خلال مؤتمر "معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني"، اليوم الأحد، إن "معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لرفع قدرات القوات الأمنية"، مشيرا إلى أن "العراق انتصر على داعش ولا تزال هناك بقية".
وأضاف أن "داعش والمخدرات من التحديات الكبيرة، التي تواجه البلد"، مشيرا إلى "تعاون العراق مع حلف الناتو والتصنيع العسكري للتجهيز العسكري".

وتابع أن "على هيئة التصنيع الحربي الاستفادة من خبرات الأصدقاء الذين وقفوا معنا في محاربة داعش".

وذكر أن "العراق بلد مهم في المنطقة"، مشيدا بـ"خطابات القيادات التي تدعو للتهدئة وتحفظ العراق".

في غضون ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) واثنين من معاونية في محافظة كركوك.
جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، بحسب موقع "السومرية نيوز".
وقال البيان: "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
العراق يعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من معاونيه
07:57 GMT
وذكر البيان أن الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر.
وأوضحت أنه تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة القوة الجوية، أسفرت عن مقتل المدعو أمني قاطع الدبس والمكنى (أبو دنيا) واثنين من معاونية.
واشار البيان إلى أن قوة من وكالة الاستخبارات وصلت المكان للتفتيش وعثرت على أشلاء القتلى.
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