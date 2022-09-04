https://sputnikarabic.ae/20220904/مستوى-ملء-مخازن-الغاز-في-ألمانيا-يصل-إلى-85--1067251961.html
مستوى ملء مخازن الغاز في ألمانيا يصل إلى 85 %
مستوى ملء مخازن الغاز في ألمانيا يصل إلى 85 %
أفادت رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز الألمانية، بأن مستوى ملء مخازن الغاز في ألمانيا بلغ، السبت، مستوى 85.02 في المئة، وبذلك وصلت البلد لهدف شهر أكتوبر/تشرين... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T05:53+0000
2022-09-04T05:53+0000
2022-09-04T05:53+0000
اقتصاد
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برلين-سبوتنيك. وبحسب بيانات الرابطة، بلغ مستوى ملء مخازن الغاز، مساء يوم السبت 85.02 في المئة. ووفقاً لها، أكبر مخزن غاز في ألمانيا "ريدين"، الذي كانت تملكه شركة "غازبروم" الروسية، والذي كانت نسبة امتلائه في أبريل/نيسان، أقل من 1 في المئة، في الوقت الحالي ارتفعت نسبة امتلائه حتى 69.54 في المئة.وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، كلاوس ديتر موباتش، إن هناك احتمالا أن تضطر ألمانيا إلى زيادة ضريبة الغاز المخطط لها إذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة.
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اقتصاد
مستوى ملء مخازن الغاز في ألمانيا يصل إلى 85 %
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أفادت رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز الألمانية، بأن مستوى ملء مخازن الغاز في ألمانيا بلغ، السبت، مستوى 85.02 في المئة، وبذلك وصلت البلد لهدف شهر أكتوبر/تشرين الأول، بالرغم من وقف عمل خط "التيار الشمالي" الروسي.
برلين-سبوتنيك. وبحسب بيانات الرابطة، بلغ مستوى ملء مخازن الغاز، مساء يوم السبت 85.02 في المئة. ووفقاً لها، أكبر مخزن غاز في ألمانيا "ريدين"، الذي كانت تملكه شركة "غازبروم" الروسية، والذي كانت نسبة امتلائه في أبريل/نيسان، أقل من 1 في المئة، في الوقت الحالي ارتفعت نسبة امتلائه حتى 69.54 في المئة.
واعتمدت ألمانيا، في وقت سابق، على تعديلات قانونية تجبر مشغلي مخازن الغاز بملئها بنسبة 85 في المئة بحلول أكتوبر/تشرين الأول، وبـ95 في المئة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، كلاوس ديتر موباتش، إن هناك احتمالا أن تضطر ألمانيا إلى زيادة ضريبة
الغاز المخطط لها إذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة.