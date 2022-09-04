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https://sputnikarabic.ae/20220904/مصادر-الطاقة-تكلف-إيطاليا-100-مليار-دولار-خلال-العالم-الحالي-1067250295.html
مصادر الطاقة تكلف إيطاليا 100 مليار دولار خلال العالم الحالي
مصادر الطاقة تكلف إيطاليا 100 مليار دولار خلال العالم الحالي
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، دانييلي فرانكو، أن إيطاليا قد تدفع ثمن استيراد مصادر الطاقة في عام 2022 أكثر بـ60 مليار يورو من العام الماضي، ما يبلغ 3... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T02:10+0000
2022-09-04T02:10+0000
إيطاليا
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روما – سبوتنيك. وقال الوزير خلال منتدى اقتصادي في إيطاليا، "في استيراد الطاقة ننتقل من 43 مليار في عام 2021 إلى 100 مليار في عام 2022. زيادة 60 مليار تعني 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل العمل على التخلي عن استيراد الغاز الروسي بحلول عام 2024، مضيفا أنه في الواقع هناك محاولات للتوصل إلى هذا الهدف بوقت أسرع.
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إيطاليا
إيطاليا

مصادر الطاقة تكلف إيطاليا 100 مليار دولار خلال العالم الحالي

02:10 GMT 04.09.2022
© AP Photo / Luca Brunoطوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، دانييلي فرانكو، أن إيطاليا قد تدفع ثمن استيراد مصادر الطاقة في عام 2022 أكثر بـ60 مليار يورو من العام الماضي، ما يبلغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
روما – سبوتنيك. وقال الوزير خلال منتدى اقتصادي في إيطاليا، "في استيراد الطاقة ننتقل من 43 مليار في عام 2021 إلى 100 مليار في عام 2022. زيادة 60 مليار تعني 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل العمل على التخلي عن استيراد الغاز الروسي بحلول عام 2024، مضيفا أنه في الواقع هناك محاولات للتوصل إلى هذا الهدف بوقت أسرع.
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