https://sputnikarabic.ae/20220904/مصر-تعلن-خطط-مواجهة-آثار-العملية-العسكرية-الروسية-على-إمدادات-الطاقة-1067265857.html

مصر تعلن خطط مواجهة آثار العملية العسكرية الروسية على إمدادات الطاقة

مصر تعلن خطط مواجهة آثار العملية العسكرية الروسية على إمدادات الطاقة

استعرض وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الأحد، آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على إمدادات الطاقة في مصر، وخطط الدولة لتلبية... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T13:29+0000

2022-09-04T13:29+0000

2022-09-04T13:29+0000

أخبار مصر الآن

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القاهرة - سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن وزارة البترول المصرية اليوم، أن وزير البترول طارق الملا عقد "اجتماعاً في إطار المتابعة الدورية لإجراءات قطاع البترول التي تم اتخاذها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة تداعياتها وتأثيرها على الجانب الذى يتم استيراده من البترول الخام وإمدادات المنتجات البترولية للسوق المصرية".وخلال الاجتماع "استعرض الملا موقف انتظام خطط العمل التي انطلقت مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تعمل على استمرار الاستقرار الذي تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلي من البترول والغاز الطبيعي ومنتجاتها واستدامة تأمين تلك الإمدادات وتلبية الاحتياجات".وأشار البيان إلى خطط الدولة للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة من خلال "تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج لسد جانب من الاحتياجات البترولية والتي تشهد انتظاماً فى توفيرها للسوق المحلية برغم التحديات الناجمة عن الأزمة، كما استعرض الاجتماع موقف إمدادات الوقود المكافئ (الغاز والمازوت) لمحطات الكهرباء، ونجاح المنظومة في توفير الإمدادات وخاصة في فترة ذروة الاستهلاك التي بدأت منذ منتصف يوليو حتى الآن".وأكد الملا، خلال الاجتماع، على "استمرار قطاع البترول في تنفيذ الخطط الموضوعة من خلال تكامل منظومة العمل والتي تراقب عن كثب كافة تطورات الأزمة والتحديات والفرص الناشئة عنها ومن ثم العمل على تقليل الآثار السلبية لها على الاقتصاد المصري".وأشار الملا إلى "تكثيف قطاع البترول لإجراءاته في مجال زيادة الإنتاج، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، وخاصة أنظمة المراقبة والقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية من السولار والبنزين والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات الترشيد التي يتم تنفيذها داخل شركات قطاع البترول".وعانت الموازنة العامة المصرية من ارتفاع أعباء استيراد الوقود، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، في أعقاب العملية العسكرية الروسية، ما أدى لتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، وهو ما شكل ضغطا على سعر الصرف

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