https://sputnikarabic.ae/20220904/مصر-للطيران-تعلن-تنظيم-رحلات-مباشرة-من-موسكو-إلى-شرم-الشيخ-والغردقة-1067281579.html
مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة
مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة
أعلنت وزارة الطيران المدني، في مصر، تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحي في مصر؛ شرم الشيخ والغردقة. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T19:31+0000
2022-09-04T19:31+0000
2022-09-04T19:31+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061324840_107:0:1090:553_1920x0_80_0_0_c3b8db6938e55e8a0057b940bd6c9883.jpg
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عمرو أبو العينين، إن الشركة بدأت اعتباراً من 3 سبتمبر/أيلول الجاري في تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحي في شرم الشيخ والغردقة بواقع 14 رحلة أسبوعياً وذلك بمعدل رحلة واحدة يومياً إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة.وأوضح البيان أن هذا يأتي فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بأهمية التعاون مع القطاع السياحي لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بمكانة مصر كوجهة سياحية متميزة للسائحين.وأكد أبو العينين أن هذا يأتي فى إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر.ولفت البيان إلى أن شركة مصر للطيران تسيّر رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وموسكو بواقع 10 رحلات أسبوعيا.
https://sputnikarabic.ae/20220703/مصر-للطيران-تعلن-زيادة-عدد-رحلاتها-بين-القاهرة-وموسكو-1064570878.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061324840_230:0:967:553_1920x0_80_0_0_2a28c83ae5d9d78bf5774fe9b8cfed52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطيران المدني، في مصر، تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحي في مصر؛ شرم الشيخ والغردقة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عمرو أبو العينين، إن الشركة بدأت اعتباراً من 3 سبتمبر/أيلول الجاري في تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحي في شرم الشيخ والغردقة بواقع 14 رحلة أسبوعياً وذلك بمعدل رحلة واحدة يومياً إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة.
وأوضح البيان أن هذا يأتي فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بأهمية التعاون مع القطاع السياحي لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بمكانة مصر كوجهة سياحية متميزة للسائحين.
وأكد أبو العينين أن هذا يأتي فى إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
ولفت البيان إلى أن شركة مصر للطيران تسيّر رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وموسكو بواقع 10 رحلات أسبوعيا.