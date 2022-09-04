https://sputnikarabic.ae/20220904/معلومات-عن-أول-سفينة-حربية-تركية-تصل-إسرائيل-منذ-12-عاما-1067246620.html
معلومات عن أول سفينة حربية تركية تصل إسرائيل منذ 12 عاما
معلومات عن أول سفينة حربية تركية تصل إسرائيل منذ 12 عاما
تمثل الفرقاطة "كاميلرايس" واحدة من 4 فرقاطات تابعة للبحرية التركية ضمن فئة "بارباروس" يرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 2000. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:01+0000
2022-09-04T09:01+0000
2022-09-04T09:11+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
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تحمل الفرقاطة "كاميلرايس" الاسم الكودي "إف - 247" وهي آخر رقم مسلسل في هذه الفئة من الفرقاطات الموجودة لدى الأسطول التركي، حسبما يقول موقع الأسطول التركي "تركيش نيفي".ولفت الموقع إلى أن أول فرقاطة من هذه الفئة دخلت الخدمة في الجيش التركي عام 1997 وكانت تحمل الاسم الكودي "إف - 244".ما هي المواصفات الفنية للفرقاطة كاميلرايس؟ما هو تسليح الفرقاطة التركية كاميلرايس؟كما يتم تجهيز الفرقاطة التركية بأجهزة رادار لكشف الأهداف الجوية وأهداف السطح إضافة إلى أجهزة سونار لكشف الأهداف تحت سطح الماء.لماذا رست السفينة التركية في إسرائيل؟رست السفينة الحربية التركية في إسرائيل خلال مشاركتها في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مع سفينة أمريكية.ووصلت السفينة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، أمس السبت، وكان على متنها 203 بحارين، لتصبح أول سفينة حربية تركية ترسو في ميناء إسرائيلي منذ 12 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-تحذير-أردوغان-مقارنة-بين-الجيشين-التركي-واليوناني-في-2022-1067235965.html
https://sputnikarabic.ae/20170704/تركيا-اردوغان-حاملة-طائرات-1024887991.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
معلومات عن أول سفينة حربية تركية تصل إسرائيل منذ 12 عاما
09:01 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
تمثل الفرقاطة "كاميلرايس" واحدة من 4 فرقاطات تابعة للبحرية التركية ضمن فئة "بارباروس" يرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 2000.
تحمل الفرقاطة "كاميلرايس" الاسم الكودي "إف - 247" وهي آخر رقم مسلسل في هذه الفئة من الفرقاطات الموجودة لدى الأسطول التركي، حسبما يقول
موقع الأسطول التركي "تركيش نيفي".
ولفت الموقع إلى أن أول فرقاطة من هذه الفئة دخلت الخدمة في الجيش التركي
عام 1997 وكانت تحمل الاسم الكودي "إف - 244".
ما هي المواصفات الفنية للفرقاطة كاميلرايس؟
الوزن بكامل حمولتها (الإزاحة): 3 آلاف و380 طنا.
الأبعاد: 116.7 متر طول و14.8 عرض و4.3 غاطس.
السرعة: نحو 57 كلم/ ساعة.
المدى: 7 آلاف و300 كم تقريبا.
الطاقم: 220 بحارا بينهم 24 ضابطا.
ما هو تسليح الفرقاطة التركية كاميلرايس؟
كما يتم تجهيز الفرقاطة التركية
بأجهزة رادار لكشف الأهداف الجوية وأهداف السطح إضافة إلى أجهزة سونار لكشف الأهداف تحت سطح الماء.
لماذا رست السفينة التركية في إسرائيل؟
رست السفينة الحربية التركية في إسرائيل خلال مشاركتها في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مع سفينة أمريكية.
ووصلت السفينة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، أمس السبت، وكان على متنها 203 بحارين، لتصبح أول سفينة حربية
تركية ترسو في ميناء إسرائيلي منذ 12 عاما.