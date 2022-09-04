https://sputnikarabic.ae/20220904/معلومات-عن-أول-سفينة-حربية-تركية-تصل-إسرائيل-منذ-12-عاما-1067246620.html

معلومات عن أول سفينة حربية تركية تصل إسرائيل منذ 12 عاما

معلومات عن أول سفينة حربية تركية تصل إسرائيل منذ 12 عاما

تمثل الفرقاطة "كاميلرايس" واحدة من 4 فرقاطات تابعة للبحرية التركية ضمن فئة "بارباروس" يرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 2000. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T09:01+0000

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تحمل الفرقاطة "كاميلرايس" الاسم الكودي "إف - 247" وهي آخر رقم مسلسل في هذه الفئة من الفرقاطات الموجودة لدى الأسطول التركي، حسبما يقول موقع الأسطول التركي "تركيش نيفي".ولفت الموقع إلى أن أول فرقاطة من هذه الفئة دخلت الخدمة في الجيش التركي عام 1997 وكانت تحمل الاسم الكودي "إف - 244".ما هي المواصفات الفنية للفرقاطة كاميلرايس؟ما هو تسليح الفرقاطة التركية كاميلرايس؟كما يتم تجهيز الفرقاطة التركية بأجهزة رادار لكشف الأهداف الجوية وأهداف السطح إضافة إلى أجهزة سونار لكشف الأهداف تحت سطح الماء.لماذا رست السفينة التركية في إسرائيل؟رست السفينة الحربية التركية في إسرائيل خلال مشاركتها في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مع سفينة أمريكية.ووصلت السفينة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، أمس السبت، وكان على متنها 203 بحارين، لتصبح أول سفينة حربية تركية ترسو في ميناء إسرائيلي منذ 12 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-تحذير-أردوغان-مقارنة-بين-الجيشين-التركي-واليوناني-في-2022-1067235965.html

https://sputnikarabic.ae/20170704/تركيا-اردوغان-حاملة-طائرات-1024887991.html

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