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https://sputnikarabic.ae/20220904/مقتل-شخصين-على-الأقل-في-نيجيريا-إثر-انهيار-مبنى-تحت-الإنشاء-1067257720.html
مقتل شخصين على الأقل في نيجيريا إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء
مقتل شخصين على الأقل في نيجيريا إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء
لقي شخصان على الأقل مصرعهما نتيجة انهيار مبنى من سبعة طوابق في ولاية لاغوس، جنوب شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، نقلا عن السلطات. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T10:12+0000
2022-09-04T10:12+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فانغارد" الإخبارية عن المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ بولاية لاغوس قوله: "عثر على جثتين وتم استخراجهما حتى الآن، والعملية جارية".وبحسب تقارير سابقة، حوصر ستة أشخاص على الأقل تحت أنقاض المبنى نصف المشيد، الذي انهار في الساعات الأولى من صباح الأحد.وقالت "فانغارد" إن المبنى كان يقع في حي فكتوريا آيلاند الراقي. وبحسب ما ورد نشرت معدات حفر في مكان الحادث لإزالة الأنقاض وإنقاذ الضحايا.في أوائل مايو/ أيار، وقع حادث مماثل في نفس الولاية، عندما انهار مبنى من ثلاثة طوابق في منطقة إبوت ميتا المكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل ثمانية.
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العالم

مقتل شخصين على الأقل في نيجيريا إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء

10:12 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Basil Shartouhانهيار مبنى في مدينة حماة، سوريا 29 أكتوبر 2021
انهيار مبنى في مدينة حماة، سوريا 29 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما نتيجة انهيار مبنى من سبعة طوابق في ولاية لاغوس، جنوب شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، نقلا عن السلطات.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فانغارد" الإخبارية عن المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ بولاية لاغوس قوله: "عثر على جثتين وتم استخراجهما حتى الآن، والعملية جارية".
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وبحسب تقارير سابقة، حوصر ستة أشخاص على الأقل تحت أنقاض المبنى نصف المشيد، الذي انهار في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وقالت "فانغارد" إن المبنى كان يقع في حي فكتوريا آيلاند الراقي. وبحسب ما ورد نشرت معدات حفر في مكان الحادث لإزالة الأنقاض وإنقاذ الضحايا.
في أوائل مايو/ أيار، وقع حادث مماثل في نفس الولاية، عندما انهار مبنى من ثلاثة طوابق في منطقة إبوت ميتا المكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل ثمانية.
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