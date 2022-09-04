https://sputnikarabic.ae/20220904/مقتل-صحفي-فلسطيني-في-إطلاق-نار-في-أم-الفحم-1067284617.html
مقتل صحفي فلسطيني في إطلاق نار في أم الفحم
مقتل صحفي فلسطيني في إطلاق نار في أم الفحم
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل الصحفي، نضال إغبارية، من أم الفحم داخل أراضي 48، متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار وقع مساء اليوم الأحد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:47+0000
2022-09-04T21:47+0000
2022-09-04T21:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104404/52/1044045234_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9088921f67a7432fae603fdf2ae48e9c.jpg
وأوضحت الوكالة أنه خلال تواجد نضال داخل سيارته في حي الكينا (البير) بأم الفحم، أطلق عليه الرصاص وأصيب بإصابات حرجة.ونقلت الوكالة عن مصدر طبي، قوله إن الصحفي "أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، وجرت عمليات الإنعاش له، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".ولفتت الوكالة إلى أنه سبق وتعرض منزل نضال لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021، دون أن تكشف الوكالة عن الجهة التي أطلقت الرصاص، ولا الجهة التي نفذت عملية قتله.وأشارت إلى أنه بمقتل نضال اغبارية يرتفع عدد القتلى داخل أراضي ٤٨ إلى ٧٢ قتيلا منذ مطلع العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220828/مقتل-صحفيين-اثنين-في-كولومبيا-رميا-بالرصاص--1066947967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104404/52/1044045234_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_a0af7dbd6efb3b3aebafc45afdc44210.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مقتل صحفي فلسطيني في إطلاق نار في أم الفحم
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل الصحفي، نضال إغبارية، من أم الفحم داخل أراضي 48، متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار وقع مساء اليوم الأحد.
وأوضحت الوكالة
أنه خلال تواجد نضال داخل سيارته في حي الكينا (البير) بأم الفحم، أطلق عليه الرصاص وأصيب بإصابات حرجة.
ونقلت الوكالة عن مصدر طبي، قوله إن الصحفي "أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، وجرت عمليات الإنعاش له، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".
ولفتت الوكالة إلى أنه سبق وتعرض منزل نضال لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021، دون أن تكشف الوكالة عن الجهة التي أطلقت الرصاص، ولا الجهة التي نفذت عملية قتله.
وأشارت إلى أنه بمقتل نضال اغبارية يرتفع عدد القتلى داخل أراضي ٤٨ إلى ٧٢ قتيلا منذ مطلع العام الجاري.