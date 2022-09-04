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مقتل صحفي فلسطيني في إطلاق نار في أم الفحم
مقتل صحفي فلسطيني في إطلاق نار في أم الفحم
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل الصحفي، نضال إغبارية، من أم الفحم داخل أراضي 48، متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار وقع مساء اليوم الأحد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:47+0000
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وأوضحت الوكالة أنه خلال تواجد نضال داخل سيارته في حي الكينا (البير) بأم الفحم، أطلق عليه الرصاص وأصيب بإصابات حرجة.ونقلت الوكالة عن مصدر طبي، قوله إن الصحفي "أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، وجرت عمليات الإنعاش له، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".ولفتت الوكالة إلى أنه سبق وتعرض منزل نضال لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021، دون أن تكشف الوكالة عن الجهة التي أطلقت الرصاص، ولا الجهة التي نفذت عملية قتله.وأشارت إلى أنه بمقتل نضال اغبارية يرتفع عدد القتلى داخل أراضي ٤٨ إلى ٧٢ قتيلا منذ مطلع العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220828/مقتل-صحفيين-اثنين-في-كولومبيا-رميا-بالرصاص--1066947967.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مقتل صحفي فلسطيني في إطلاق نار في أم الفحم

21:47 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل الصحفي، نضال إغبارية، من أم الفحم داخل أراضي 48، متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار وقع مساء اليوم الأحد.
وأوضحت الوكالة أنه خلال تواجد نضال داخل سيارته في حي الكينا (البير) بأم الفحم، أطلق عليه الرصاص وأصيب بإصابات حرجة.
ونقلت الوكالة عن مصدر طبي، قوله إن الصحفي "أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، وجرت عمليات الإنعاش له، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".
ولفتت الوكالة إلى أنه سبق وتعرض منزل نضال لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021، دون أن تكشف الوكالة عن الجهة التي أطلقت الرصاص، ولا الجهة التي نفذت عملية قتله.
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مقتل صحفيين اثنين في كولومبيا رميا بالرصاص
28 أغسطس, 20:24 GMT
وأشارت إلى أنه بمقتل نضال اغبارية يرتفع عدد القتلى داخل أراضي ٤٨ إلى ٧٢ قتيلا منذ مطلع العام الجاري.
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