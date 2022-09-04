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https://sputnikarabic.ae/20220904/مقتل-4-أشخاص-في-تحطم-طائرة-خاصة-فوق-بحر-البلطيق-1067283896.html
مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة خاصة فوق بحر البلطيق
مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة خاصة فوق بحر البلطيق
أفادت تقارير إعلامية سويدية وألمانية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت فوق بحر البلطيق. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:20+0000
2022-09-04T21:20+0000
تحطم طائرة
السويد
البلطيق
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وأفادت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" أن الطائرة التي تحمل اسم "Cessna Citation 551" أقلعت من مدينة خيريز الإسبانية بعد الظهر، ثم اختفت عن الرادار في أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق شمال غرب مدينة فنتسبيلز الساحلية في لاتفيا.كانت الطائرة ، المسجلة في النمسا، في طريقها إلى كولونيا بألمانيا. وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن الركاب كانوا أسرة مكونة من ثلاثة أفراد - رجل وامرأة وابنتهما - بالإضافة إلى الطيار، وفقا لشبكة "آي بي سي نيوز".ولكن عندما وصلوا إلى الطائرة، لم يروا أحدا جالسا في قمرة القيادة، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.كانت سفن الإنقاذ وخفر السواحل اللاتفية والسويدية تقوم بدوريات في موقع التحطم وتم تنبيه عبارة ركاب قريبة للمساعدة في هذه الجهود.وذكرت تقارير إعلامية سويدية أنه عثر على حطام الطائرة وبقعة نفطية في موقع التحطم.
https://sputnikarabic.ae/20220904/طائرة-أقلعت-من-إسبانيا-تخرج-عن-مسارها-وألمانيا-والسويد-ترسل-مقاتلات-لاعتراضها-1067281097.html
السويد
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تحطم طائرة, السويد, البلطيق
تحطم طائرة, السويد, البلطيق

مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة خاصة فوق بحر البلطيق

21:20 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / Nepal Police/Man Bahadur Basyalأعضاء فريق إنقاذ ينفذون عملية في موقع تحطم طائرة من طراز Twin Otter، تديرها حاملة الطائرات النيبالية Tara Air، على سفح جبل في موستانغ، بعد يوم من تحطمها. 30 مايو 2022
أعضاء فريق إنقاذ ينفذون عملية في موقع تحطم طائرة من طراز Twin Otter، تديرها حاملة الطائرات النيبالية Tara Air، على سفح جبل في موستانغ، بعد يوم من تحطمها. 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Nepal Police/Man Bahadur Basyal
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أفادت تقارير إعلامية سويدية وألمانية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت فوق بحر البلطيق.
وأفادت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" أن الطائرة التي تحمل اسم "Cessna Citation 551" أقلعت من مدينة خيريز الإسبانية بعد الظهر، ثم اختفت عن الرادار في أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق شمال غرب مدينة فنتسبيلز الساحلية في لاتفيا.
كانت الطائرة ، المسجلة في النمسا، في طريقها إلى كولونيا بألمانيا. وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن الركاب كانوا أسرة مكونة من ثلاثة أفراد - رجل وامرأة وابنتهما - بالإضافة إلى الطيار، وفقا لشبكة "آي بي سي نيوز".
وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن الطائرة أبلغت بعد وقت قصير من إقلاعها عن وجود مشكلة في الضغط في المقصورة. لكن السلطات فقدت الاتصال اللاسلكي بالطائرة بعد فترة وجيزة، وتم إرسال مقاتلتين إسبانية وفرنسية لاعتراض الطائرة.
ولكن عندما وصلوا إلى الطائرة، لم يروا أحدا جالسا في قمرة القيادة، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.
كانت سفن الإنقاذ وخفر السواحل اللاتفية والسويدية تقوم بدوريات في موقع التحطم وتم تنبيه عبارة ركاب قريبة للمساعدة في هذه الجهود.
طائرة الاستطلاع المسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
طائرة أقلعت من إسبانيا تخرج عن مسارها... وألمانيا والسويد ترسل مقاتلات لاعتراضها
19:02 GMT
وذكرت تقارير إعلامية سويدية أنه عثر على حطام الطائرة وبقعة نفطية في موقع التحطم.
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