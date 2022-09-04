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https://sputnikarabic.ae/20220904/ميدفيديف-ألمانيا-تتبنى-حربا-هجينة-ضد-موسكو-1067261966.html
ميدفيديف: ألمانيا تتبنى حربا هجينة ضد موسكو
ميدفيديف: ألمانيا تتبنى حربا هجينة ضد موسكو
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية دميتري ميدفيديف، أن ألمانيا اليوم تعمل كعدو لروسيا بفرضها العقوبات ضدها وتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة موجهة ضد... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:58+0000
2022-09-04T11:58+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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موسكو- سبوتنيك. وفي منشور عبر قناته على تلغرام، قال ميدفيديف، اليوم الأحد: "ألمانيا دولة غير صديقة فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله ومواطنيه، كما أنها مدت أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة الموجهة ضد قواتنا المسلحة، أي أنها أعلنت حربًا هجينة على روسيا، ألمانيا تتصرف كعدو لروسيا".وجاء ذلك في إطار رد ميدفيديف على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن روسيا لم تعد موردا موثوقا للطاقة.ورأى ميدفيديف، في 2 أيلول/سبتمبر، أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز الروسي، حينها فقط لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا.وكتب ميدفيديف، في قناته على "تلغرام"، قالت "العمة" فون دير لاين: "حان الوقت لأن يفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا على غاز خط الأنابيب من روسيا". سيكون مثل النفط؛ "ببساطة لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20220828/ميدفيديف-يتوعد-بيع-الغاز-للأوروبيين-بـ5000-يورو-للمتر-المكعب-1066929029.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

ميدفيديف: ألمانيا تتبنى حربا هجينة ضد موسكو

11:58 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية دميتري ميدفيديف، أن ألمانيا اليوم تعمل كعدو لروسيا بفرضها العقوبات ضدها وتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة موجهة ضد الجيش الروسي، مؤكدا أن كل ذلك يندرج تحت إطار "الحرب الهجينة" ضد موسكو.
موسكو- سبوتنيك. وفي منشور عبر قناته على تلغرام، قال ميدفيديف، اليوم الأحد: "ألمانيا دولة غير صديقة فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله ومواطنيه، كما أنها مدت أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة الموجهة ضد قواتنا المسلحة، أي أنها أعلنت حربًا هجينة على روسيا، ألمانيا تتصرف كعدو لروسيا".
وجاء ذلك في إطار رد ميدفيديف على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن روسيا لم تعد موردا موثوقا للطاقة.
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
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ورأى ميدفيديف، في 2 أيلول/سبتمبر، أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز الروسي، حينها فقط لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا.
وكتب ميدفيديف، في قناته على "تلغرام"، قالت "العمة" فون دير لاين: "حان الوقت لأن يفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا على غاز خط الأنابيب من روسيا". سيكون مثل النفط؛ "ببساطة لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا".
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