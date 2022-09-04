https://sputnikarabic.ae/20220904/ميغ--41-تصل-إلى-الفضاء-وهذا-ليس-من-محض-الخيال-1067253522.html

"ميغ- 41" تصل إلى الفضاء وهذا ليس من محض الخيال

"ميغ- 41" تصل إلى الفضاء وهذا ليس من محض الخيال

كتبت مجلة "ناشيونال إنترست" أن روسيا أعلنت أنه يتم تطوير مقاتلة ميغ-41، التي ستكون سرعتها تفوق سرعة الصوت. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بأداء مهام في الفضاء. يتم... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T08:06+0000

2022-09-04T08:06+0000

2022-09-04T08:06+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104282/59/1042825937_0:29:1900:1098_1920x0_80_0_0_052a42b9a2be438ad3ca53a9a58b3a91.jpg

ستكون المقاتلة الروسية ميغ-41 آلة رائعة. لن يكون لها فقط سرعة تفوق سرعة الصوت، وإنما ستكون أيضا قادرة على التحرك بعيدًا عن الأرض. وستكون قادرة على أداء مهام في الفضاء، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية، التي أشادت بمزايا الطائرة دون سبب كبير، على الرغم من أنه لم يرها أحد بعد، ولن تكون جاهزة للطيران إلا بعد بضع سنوات.ربما في الوقت الحالي، الشيء الوحيد المؤكد - بقدر ما يمكن التأكد من شحنات الأسلحة الروسية - هو أن موسكو تريد تطوير بديل لطائرتها المقاتلة ميغ-31 القديمة. مقاتلة ميغ-31 هي مقاتلة اعتراضية سرعتها 3 ماخ، تحلق على ارتفاعات عالية تعتمد على مقاتلة ميغ-25 Foxbat الشهيرة. ومع ذلك، قامت طائرة ميغ-31 Foxhound بأول رحلة لها في عام 1981، وبالتالي فليس من المستغرب أن العمل على إصدار جديد قيد التنفيذ. بالنسبة للقدرات المنسوبة إلى ميغ-41، فإنها تثير بعض الشكوك. وستكون سرعتها نحو 5 آلاف كيلومتر في الساعة أو 3.5 ماخ. يطلق عليها مقاتل "تفوق سرعة الصوت"، على الرغم من أن السرعات التي تتجاوز 5 ماخ (6 آلاف كيلومتر في الساعة) تعتبر عادة فرط صوتية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيزها بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ويمكن تحويلها إلى طائرة مسيرة، حسب المجلة.لكن هذا ليس كل شيء. قال إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركة "ميغ" الروسية للطائرات، في مقابلة مع التلفزيون الروسي إن ميغ-41 سيكون لها خصائص فريدة "تقنيات الجديدة، الاختفاء، العمل في الفضاء".وأضافت المجلة "إن عدم رؤية رادارات العدو لها - والمعروفة لبقية العالم باسم تقنية "التخفي" - ليس بالأمر الجديد أو المفاجئ بالنسبة لمقاتلة القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فإن الإشارة إلى "الفضاء" مشكوك فيها حتى من قبل وسائل الإعلام الروسية".كقاعدة عامة، تبدأ المدارات الفضائية على مسافة 100 كيلومتر من سطح الأرض. في عام 1963، وصلت طائرة X-15 التابعة لناسا إلى ارتفاع 107 كيلومترات، وهو رقم قياسي عالمي حتى أول رحلة للمكوك الفضائي (كانت تعتبر طائرة أكثر منها مركبة فضائية). ومع ذلك، لا يبدو أن أيًا من هذه الفئات مناسب بشكل خاص للطائرات المقاتلة، التي يجب أن تناور بشكل جيد إلى حد معقول في الطبقات المنخفضة من الغلاف الجوي للأرض، وكذلك في الفضاء القريب، حيث توجد في أحسن الأحوال كثافة هواء منخفضة بشكل استثنائي.يجب أن ندرك أن وسائل الإعلام الروسية تشير أيضًا إلى أن السرعة والارتفاع بالنسبة للمقاتلة المعترضة تعتبر من الصفات الأكثر أهمية من القدرة على المناورة. لذلك، على سبيل المثال، يمكن استخدام صواريخ اعتراضية عالية السرعة لاعتراض الصواريخ الباليستية.وفقًا لممثلي شركة "ميغ"، بدأ إنتاج مقاتلات ميغ-41 في منتصف عام 2020. أما بالنسبة للمحللين الغربيين، فيعتقدون أن مشروع المقاتلة ميغ-41 سيكون إما مكلفًا للغاية بالنسبة لروسيا، أو أنه سيتم تنفيذه في موعد لا يتجاوز منتصف القرن.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, سلاح روسيا