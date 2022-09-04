https://sputnikarabic.ae/20220904/نوفاك-الغرب-يجب-أن-يمتثل-خلال-إصلاح-وإعادة-المضخات-الموجودة-في-ألمانيا-لشروط-العقد-1067263023.html
نوفاك: الغرب يجب أن يمتثل خلال إصلاح وإعادة المضخات الموجودة في ألمانيا لشروط العقد
نوفاك: الغرب يجب أن يمتثل خلال إصلاح وإعادة المضخات الموجودة في ألمانيا لشروط العقد
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الغرب يجب أن يمتثل خلال إصلاح وإعادة المضخات الموجودة الآن في ألمانيا لشروط العقد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:28+0000
2022-09-04T12:28+0000
2022-09-04T12:28+0000
روسيا
شركة غازبروم
تصدير النفط
أخبار ألمانيا
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وقال نوفاك في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين في برنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" تعليقا على محاولات ألمانيا إثبات أن روسيا تقيد عن قصد إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"، دون أن تأخذ التوربينات الجاهزة لخط الأنابيب، قائلا: "هناك عبارة تقول - تحويل الوجع من رأس مريض إلى رأس سليم".وأضاف "الآن المشكلة برمتها تكمن بالضبط في هذا الجانب، لأنه تم انتهاك جميع شروط عقد الإصلاح بشكل كامل، وتم انتهاك شروط نقل هذه المعدات".هذا ونشرت شركة "غازبروم" الروسية بيانا كشفت فيه وجود أعطال في مضخة خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحها بأقرب وقت.وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في تلغرام أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة الدوار الضغط المنخفض والمتوسط".وتابع البيان: "تم اكتشاف تسربات نفطية مماثلة سابقا في وحدات الضغط للمحركات رقم 075، رقم 076، رقم 120، والتي خضعت لإصلاح المصنع وهي الآن في حالة توقف قسري. وفقا لمعلومات شركة سيمنز، لا يمكن الإيقاف التام لتسرب الزيت في هذه المحركات إلا في ظروف شركة إصلاح متخصصة".
https://sputnikarabic.ae/20220902/غازبروم-ترسل-خطابا-بأعطال-محرك-التيار-الشمالي-وضرورة-قيام-شركة-سيمنز-بإصلاحه-1067206873.html
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روسيا, شركة غازبروم, تصدير النفط, أخبار ألمانيا
روسيا, شركة غازبروم, تصدير النفط, أخبار ألمانيا
نوفاك: الغرب يجب أن يمتثل خلال إصلاح وإعادة المضخات الموجودة في ألمانيا لشروط العقد
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الغرب يجب أن يمتثل خلال إصلاح وإعادة المضخات الموجودة الآن في ألمانيا لشروط العقد.
وقال نوفاك في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين في برنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" تعليقا على محاولات ألمانيا إثبات أن روسيا تقيد عن قصد إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"، دون أن تأخذ التوربينات الجاهزة لخط الأنابيب، قائلا: "هناك عبارة تقول - تحويل الوجع من رأس مريض إلى رأس سليم".
وأضاف "الآن المشكلة برمتها تكمن بالضبط في هذا الجانب، لأنه تم انتهاك جميع شروط عقد الإصلاح بشكل كامل، وتم انتهاك شروط نقل هذه المعدات".
بالإضافة إلى ذلك، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على المعدات ذات الصلة. واختتم نوفاك: "لذلك، يجب مواءمتها مع الشروط التعاقدية حتى تستمر هذه المعدات في العمل حقًا".
هذا ونشرت شركة "غازبروم" الروسية بيانا كشفت فيه وجود أعطال في مضخة خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحها بأقرب وقت.
وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في تلغرام أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة الدوار الضغط المنخفض والمتوسط".
وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الزيت في وصلة قابس الكبل للوحة الفرعية BPE2المضمنة في المحرك.. وتم العثور على الزيت أيضًا في منطقة خط الكابلات في الصندوق الطرفي الخارجي لنظام التحكم التلقائيGPA خارج غلاف الضوضاء والعزل الحراري. كما تم التوقيع على تقرير كشف تسرب الزيت من قبل ممثلي شركة سيمنز".
وتابع البيان: "تم اكتشاف تسربات نفطية مماثلة سابقا في وحدات الضغط للمحركات رقم 075، رقم 076، رقم 120، والتي خضعت لإصلاح المصنع وهي الآن في حالة توقف قسري. وفقا لمعلومات شركة سيمنز، لا يمكن الإيقاف التام لتسرب الزيت في هذه المحركات إلا في ظروف شركة إصلاح متخصصة".