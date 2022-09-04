https://sputnikarabic.ae/20220904/وزير-الخارجية-الإيراني-أمن-اليمن-يؤثر-على-استقرار-المنطقة-1067276602.html

وزير الخارجية الإيراني: أمن اليمن يؤثر على استقرار المنطقة

وزير الخارجية الإيراني: أمن اليمن يؤثر على استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن استقرار اليمن وأمنه سيكون لهما تأثير مباشر على... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T16:30+0000

2022-09-04T16:30+0000

2022-09-04T16:30+0000

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وقال عبد الليهان، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن "استمرار الأوضاع القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يعتمد على الإلغاء الكامل للحصار الإنساني المفروض على اليمن"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "لا يمكن أن يبقى المرء غير مبال بمصير 20 مليون يمني من النساء والأطفال والرجال الذين يعيشون في ظروف صعبة لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الأدوية والغذاء والمياه الصحية".وكان كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي أجرى اتصالا هاتفيا، أمس السبت، مع رئيس الوفد الوطني المفاوض التابع لجماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، حول مستجدات الأوضاع في اليمن.وقال عبد السلام، خلال الاتصال الهاتفي، إن "حكومة صنعاء ترغب بإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة وآلام الشعب اليمني"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر بالتزاماته في إنهاء الحصار ودفع رواتب الموظفين".بدوره انتقد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي "تلكؤ التحالف في تنفيذ الالتزامات المندرجة في نص الاتفاق"، معربا عن أمله في أن "تؤدي مقاومة الشعب اليمني إلى رفع الحصار بالكامل عن اليمن والتوصل لاتفاق سلام عادل ومستدام".وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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