https://sputnikarabic.ae/20220904/وزير-خارجية-قطر-يؤكد-ضرورة-التوصل-إلى-اتفاق-بين-إيران-وأمريكا-يأخذ-في-الاعتبار-مخاوف-الجميع-1067284470.html

وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم الأحد، "تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T21:40+0000

2022-09-04T21:40+0000

2022-09-04T21:40+0000

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وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة".وأعرب الوزير القطري، وفقا للبيان، عن تطلع بلاده للوصول إلى ما وصفه بأنه "اتفاق عادل للجميع"، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت، إنه "جرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الموضوعات التي تهم الطرفين وتبادل الآراء بشأنها، بالإضافة إلى "تقييم ومناقشة بعض القضايا القنصلية وآخر تطورات المفاوضات النووية بشأن إلغاء العقوبات من قبل الأطراف الأخرى".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".وكانت طهران أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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