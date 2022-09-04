https://sputnikarabic.ae/20220904/وسط-اتهامات-متبادلة-بين-الحكومة-وجماعة-أنصار-الله-هل-يشهد-اليمن-موجة-تصعيد-جديدة؟-1067270370.html

وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة وجماعة "أنصار الله"... هل يشهد اليمن موجة تصعيد جديدة؟

وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة وجماعة "أنصار الله"... هل يشهد اليمن موجة تصعيد جديدة؟

اتهمت شركة النفط اليمنية، التابعة لحكومة جماعة "أنصار الله"، في اليمن، ما اسمته "تحالف العدوان" باحتجاز تسع سفن نفطية، مؤكدة اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ من... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T14:44+0000

2022-09-04T14:44+0000

2022-09-04T14:44+0000

بوضوح

راديو

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وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة وجماعة أنصار الله.. هل تشهد اليمن موجة تصعيد جديدة؟ وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة وجماعة أنصار الله.. هل تشهد اليمن موجة تصعيد جديدة؟

على جانب آخر، أكدت الحكومة اليمنية، أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة منها على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل/ نيسان 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.وأضاف: "هذا يؤكد استهتار التحالف بالهدنة بشكلٍ واضح، ولكن لن يدوم الأمر طويلاً فإذا استمر التحالف باحتجاز السفن النفطية سيكون للقوات المسلحة التابعة لأنصار الله رد حاسم، لأن آخر عملية عسكرية سبقت الهدنة الأممية كانت تسمى بعمليات كسر الحصار، فهذا الحصار قد يتسبب في أزمة إنسانية مثل توقف المستشفيات ومراكز غسيل الكلى وتعطل نشاط المرافق الخدمية".وأكد أن "جماعة أنصار الله في كامل جاهزيتها للرد على ما يقوم به التحالف من خرق للهدنة وفرض حصار، فهناك خطوات ليست كالسابق مثل عمليات كسر الحصار ولكن ما يتم إعداده من قبل القوات المسلحة أكثر مما يمكن أن يتوقعه التحالف أن يحدث".وذكر أن هناك محاولات لخرق الهدنة من خلال العرض العسكري الذي شاهده الجميع في الحديدة والهدف منه إيصال رسائل مباشرة، وقد لوحظ ذلك من خلال تصريح "المشاط" عندما قال إن هذه الصواريخ قد تصل لأبعد نقطة في البحر الأحمر، وهى رسالة واضحة مفادها أن الهدنة قد انتهت وهذا ما يتم السعي إليه.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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