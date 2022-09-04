https://sputnikarabic.ae/20220904/وصفته-طهران-من-قبل-بـالاستعراض-تحليق-قاذفات-أمريكية-فوق-الخليج-1067258086.html

وصفته طهران من قبل بـ"الاستعراض"... تحليق قاذفات أمريكية فوق الخليج

وصفته طهران من قبل بـ"الاستعراض"... تحليق قاذفات أمريكية فوق الخليج

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن مقاتلات أمريكية دخلت المجال الجوي الإسرائيلي وفي طريقها إلى منطقة الخليج. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T10:31+0000

2022-09-04T10:31+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن القاذفات الأمريكية للقنابل من نوع B52 دخلت المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، قام الأمريكيون بدوريات جوية عسكرية مع رحلات جوية باتجاه الخليج، بهدف توصيل رسائل إلى إيران.وكان كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية قد هدد الولايات المتحدة الأمريكية، بصفعات "أكثر خطورة" من أي وقت مضى، في حال ارتكابها أي خطأ استراتيجي.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن العميد أبو الفضل شكارجي، قوله، في العشرين من يونيو/حزيران الماضي، إن تحليق القاذفات الأمريكية B52 برفقة المقاتلات الإسرائيلية فوق الخليج، ليس إلا استعراضا، قائلا إن أمريكا تدرك جيدا أنه في حالة حدوث خطأ استراتيجي، فإنها ستواجه صفعات لا يمكن تعويضها وأكثر خطورة من أي وقت مضى.وكثفت إسرائيل حملتها لإحباط "برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة"، من خلال سلسلة من العمليات السرية التي تستهدف مجموعة أوسع من الأهداف الرئيسية.التحركات التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، هي أحدث تطور لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت التي أطلق عليها اسم "عقيدة الأخطبوط".وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جلب معركة إسرائيل ضد إيران إلى الأراضي الإيرانية، بعد سنوات من استهداف "عملاء إيرانيين ووكلاء طهران" خارج البلاد في أماكن مثل سوريا، بحسب الصحيفة.وذكرت الصحيفة أن إسرائيل صعدت هجماتها عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة أنها شنت أكثر من 400 غارة ضد إيران وحلفائها في سوريا منذ عام 2017.

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