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يزن 45 كغ... أطباء يستأصلون ورما من بطن امرأة برازيلية
يزن 45 كغ... أطباء يستأصلون ورما من بطن امرأة برازيلية
تمكن فريق طبي برازيلي من استئصال ورم كبير الحجم من بطن امرأة خلال عملية جراحية طارئة استغرقت ساعتين. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:13+0000
2022-09-04T13:13+0000
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علوم
برازيلي
ورم
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استغرق الأطباء ساعتين لإزالة الكتلة التي يبلغ وزنها 100 رطل، والتي كانت معلقة فوق الجزء الأوسط من المرأة، التي يبلغ طولها 4 أقدام وتسع بوصات وكانت تزن 330 رطلا وقت العملية.وتم إدخال المريضة البالغة من العمر 45 عاما، التي تعيش مع الورم لمدة 5 سنوات إلى مستشفى ساو خوسيه دو آفاي بريو دي جانيرو يوم الأربعاء بعد أن أبلغت عن صعوبات في التنفس بسبب الورم.وشارك ما لا يقل عن 14 طبيبا في العملية الجراحية لإزالة الورم الذي يعتقد الأطباء أنه ربما يكون تطور من رحم المرأة، وسيستغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع حتى يتعرفوا على نتائج الخزعة.
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العالم, علوم, برازيلي, ورم
العالم, علوم, برازيلي, ورم

يزن 45 كغ... أطباء يستأصلون ورما من بطن امرأة برازيلية

13:13 GMT 04.09.2022
CC0 / pixabay.com / عملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
CC0 / pixabay.com /
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تمكن فريق طبي برازيلي من استئصال ورم كبير الحجم من بطن امرأة خلال عملية جراحية طارئة استغرقت ساعتين.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استغرق الأطباء ساعتين لإزالة الكتلة التي يبلغ وزنها 100 رطل، والتي كانت معلقة فوق الجزء الأوسط من المرأة، التي يبلغ طولها 4 أقدام وتسع بوصات وكانت تزن 330 رطلا وقت العملية.
وتم إدخال المريضة البالغة من العمر 45 عاما، التي تعيش مع الورم لمدة 5 سنوات إلى مستشفى ساو خوسيه دو آفاي بريو دي جانيرو يوم الأربعاء بعد أن أبلغت عن صعوبات في التنفس بسبب الورم.
وشارك ما لا يقل عن 14 طبيبا في العملية الجراحية لإزالة الورم الذي يعتقد الأطباء أنه ربما يكون تطور من رحم المرأة، وسيستغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع حتى يتعرفوا على نتائج الخزعة.
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