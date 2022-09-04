https://sputnikarabic.ae/20220904/يزن-45-كغ-أطباء-يستأصلون-ورما-من-بطن-امرأة-برازيلية-1067265098.html
يزن 45 كغ... أطباء يستأصلون ورما من بطن امرأة برازيلية
يزن 45 كغ... أطباء يستأصلون ورما من بطن امرأة برازيلية
تمكن فريق طبي برازيلي من استئصال ورم كبير الحجم من بطن امرأة خلال عملية جراحية طارئة استغرقت ساعتين. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:13+0000
2022-09-04T13:13+0000
2022-09-04T13:13+0000
العالم
علوم
برازيلي
ورم
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استغرق الأطباء ساعتين لإزالة الكتلة التي يبلغ وزنها 100 رطل، والتي كانت معلقة فوق الجزء الأوسط من المرأة، التي يبلغ طولها 4 أقدام وتسع بوصات وكانت تزن 330 رطلا وقت العملية.وتم إدخال المريضة البالغة من العمر 45 عاما، التي تعيش مع الورم لمدة 5 سنوات إلى مستشفى ساو خوسيه دو آفاي بريو دي جانيرو يوم الأربعاء بعد أن أبلغت عن صعوبات في التنفس بسبب الورم.وشارك ما لا يقل عن 14 طبيبا في العملية الجراحية لإزالة الورم الذي يعتقد الأطباء أنه ربما يكون تطور من رحم المرأة، وسيستغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع حتى يتعرفوا على نتائج الخزعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, علوم, برازيلي, ورم
العالم, علوم, برازيلي, ورم
يزن 45 كغ... أطباء يستأصلون ورما من بطن امرأة برازيلية
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تمكن فريق طبي برازيلي من استئصال ورم كبير الحجم من بطن امرأة خلال عملية جراحية طارئة استغرقت ساعتين.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استغرق الأطباء ساعتين لإزالة الكتلة التي يبلغ وزنها 100 رطل، والتي كانت معلقة فوق الجزء الأوسط من المرأة، التي يبلغ طولها 4 أقدام وتسع بوصات وكانت تزن 330 رطلا وقت العملية.
وتم إدخال المريضة البالغة من العمر 45 عاما، التي تعيش مع الورم لمدة 5 سنوات إلى مستشفى ساو خوسيه دو آفاي بريو دي جانيرو يوم الأربعاء بعد أن أبلغت عن صعوبات في التنفس بسبب الورم.
وشارك ما لا يقل عن 14 طبيبا في العملية الجراحية لإزالة الورم الذي يعتقد الأطباء أنه ربما يكون تطور من رحم المرأة، وسيستغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع حتى يتعرفوا على نتائج الخزعة.