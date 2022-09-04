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https://sputnikarabic.ae/20220904/-نائب-وزير-الدفاع-الإيراني-طهران-جاهزة-لمواجهة-أي-تهديدات-بيولوجية-أو-كيميائية-1067283782.html
نائب وزير الدفاع الإيراني: طهران جاهزة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيميائية
نائب وزير الدفاع الإيراني: طهران جاهزة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيميائية
قال نائب وزير الدفاع، الإيراني، العميد مهدي فرحي إن طهران جاهزة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيميائية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:15+0000
2022-09-04T21:15+0000
إيران
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وأوضح فرحي في تصريحات للتلفزيون الرسمي بأن الوزارة "جهّزت 51 مدينة في البلاد بمنشآت وتجهيزات ضرورية للدفاع السلبي".وأضاف: "جرى تأسيس مقر للدفاع المدني لتنفيذ مهمات مثل تحديد التهديدات ومراقبتها، وتزويد وتنسيق البنى التحتية المادية، بهدف الرد على هذه التهديدات"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن الوزارة "باتت في موقع يتيح لها تحديد التهديدات بفضل بنىً تحتية جرى تنفيذها من أجل مواجهة كل أنواع التهديدات البيولوجية، الإشعاعية والكيميائية".وتتهم إيران نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتنفيذ هجوم كيميائي على مدينة سردشت شمال غربي إيران لهجوم خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وبلغت الحصيلة الرسمية للقصف آنذاك 119 قتيلاً و1518 جريحاً.وكان وزير الدفاع الإيراني السابق أمير حاتمي قد شدد، العام الماضي، على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تهديدات نووية أو بيولوجية أو كيميائية.
https://sputnikarabic.ae/20220716/إيران-تطالب-بمعاقبة-المسؤولين-عن-استخدام-الأسلحة-الكيميائية-خلال-حربها-مع-العراق-1065127810.html
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إيران, أخبار إيران, العالم

نائب وزير الدفاع الإيراني: طهران جاهزة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيميائية

21:15 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالحياة اليومية في طهران، إيران
الحياة اليومية في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال نائب وزير الدفاع، الإيراني، العميد مهدي فرحي إن طهران جاهزة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيميائية.
وأوضح فرحي في تصريحات للتلفزيون الرسمي بأن الوزارة "جهّزت 51 مدينة في البلاد بمنشآت وتجهيزات ضرورية للدفاع السلبي".
وأضاف: "جرى تأسيس مقر للدفاع المدني لتنفيذ مهمات مثل تحديد التهديدات ومراقبتها، وتزويد وتنسيق البنى التحتية المادية، بهدف الرد على هذه التهديدات"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن الوزارة "باتت في موقع يتيح لها تحديد التهديدات بفضل بنىً تحتية جرى تنفيذها من أجل مواجهة كل أنواع التهديدات البيولوجية، الإشعاعية والكيميائية".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
إيران تطالب بمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية خلال حربها مع العراق
16 يوليو, 09:15 GMT
وتتهم إيران نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتنفيذ هجوم كيميائي على مدينة سردشت شمال غربي إيران لهجوم خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وبلغت الحصيلة الرسمية للقصف آنذاك 119 قتيلاً و1518 جريحاً.
وكان وزير الدفاع الإيراني السابق أمير حاتمي قد شدد، العام الماضي، على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تهديدات نووية أو بيولوجية أو كيميائية.
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