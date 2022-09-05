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أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب
https://sputnikarabic.ae/20220905/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-عتبة-2900-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1067291304.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب
وفقا لبيانات بورصة "ICE" ومقرها لندن، فقد تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب، عند افتتاح التداول. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:46+0000
2022-09-05T06:49+0000
اقتصاد
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وبحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، فقد افتتح التداول للعقود الآجلة لأكتوبر/تشرين الأول، عند مستوى 2810.5 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة وصلت لنسبة 26.6%. وصلت الأسعار بحد أقصى إلى 2917.4 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة بلغت 31.4%. وابتداءً من 09:18 بتوقيت موسكو، يتم تداول العقود الآجلة عند 2،733.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 23 %).أعلنت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة، أن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، الذي توقف في السابق لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكن أن يستأنف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة. وصرح ممثل لشركة Siemens Energy الألمانية لـ"سبوتنيك" أن الشركة لا تعتبر استنتاج شركة غازبروم سببا تقنيا لإغلاق خط أنابيب الغاز.يعمل خط "نورد ستريم 1" مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز".في الآونة الأخيرة، تم توفير توربين واحد فقط. وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن "نورد ستريم"، الذي تم إغلاقه سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب الزيت في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة.
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اقتصاد
اقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب

06:46 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 06:49 GMT 05.09.2022)
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صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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وفقا لبيانات بورصة "ICE" ومقرها لندن، فقد تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب، عند افتتاح التداول.
وبحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، فقد افتتح التداول للعقود الآجلة لأكتوبر/تشرين الأول، عند مستوى 2810.5 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة وصلت لنسبة 26.6%. وصلت الأسعار بحد أقصى إلى 2917.4 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة بلغت 31.4%.
وابتداءً من 09:18 بتوقيت موسكو، يتم تداول العقود الآجلة عند 2،733.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 23 %).
أعلنت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة، أن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، الذي توقف في السابق لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكن أن يستأنف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة. وصرح ممثل لشركة Siemens Energy الألمانية لـ"سبوتنيك" أن الشركة لا تعتبر استنتاج شركة غازبروم سببا تقنيا لإغلاق خط أنابيب الغاز.
يعمل خط "نورد ستريم 1" مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز".
في الآونة الأخيرة، تم توفير توربين واحد فقط. وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن "نورد ستريم"، الذي تم إغلاقه سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب الزيت في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة.
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