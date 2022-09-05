https://sputnikarabic.ae/20220905/أطباء-في-الصين-يحذرون-من-تناول-مشروب-قهوة-مثلج-قد-يسبب-خفقان-للقلب-1067311748.html
أطباء في الصين يحذرون من تناول مشروب قهوة مثلج قد يسبب خفقان للقلب
أطباء في الصين يحذرون من تناول مشروب قهوة مثلج قد يسبب خفقان للقلب
حذر أطباء صينيون من تناول مشروب قهوة مقلد من "أمريكانو" مثلج، تم إنشاؤه استجابة لموجة الحر المستمرة في الصين، وذلك لما له من أضرار صحية على من يتناوله. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T12:23+0000
2022-09-05T12:23+0000
2022-09-05T12:23+0000
الصين
مجتمع
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وأكدوا أن المشروب الذي يسمى "تشينسينو"، وهو عبارة عن مزيج من سائل الطب الصيني التقليدي (TCM) مع الماء المثلج، ويستخدم كوسيلة للتهدئة خلال موجة الحر القياسية المستمرة في البلاد، ليس من الآمن تناوله كمشروب يومي، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.ويتم صنع المشروب عن طريق خلط زجاجة صغيرة من سائل عشبي صيني يُدعى "Huo Xiang Zheng Qi Shui" مع الماء ومكعبات الثلج.وأوضح الطبيب جين هوي، من أحد المستشفيات شرقي الصين، أنه "في بادئ الأمر فإن الملصق الموضوع على هذا الدواء يحذر الناس من شربه مع الأطعمة الباردة".وتابع: "ثانيا لا ينبغي للناس أن يشربوا الدواء عمدا كما يتناولون المشروبات، كما يجب ألا يعتبروا هذا الدواء منتجا لتحسين الصحة، إذ لا ننصح الجمهور بتناوله عندما يريدون وقاية أنفسهم من الإصابة بضربة الشمس".ومن الممكن أن يسبب شرب الكثير من "Huo Xiang Zheng Qi Shui" الغثيان والقيء ويعاني من خفقان القلب، وذلك لأن الدواء يحتوي على الكحول، وفقا لموقع "يولاي" الصيني.ويعتبر "Huo Xiang Zheng Qi Shui"، وهو تركيبة عشبية سائلة لا تحتاج إلى وصفة طبية، من قبل العديد من ممارسي الطب الصيني التقليدي كعلاج فعال لأعراض، مثل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام البطن والقيء والإسهال، خاصة أثناء الطقس الحار.ومع ذلك، فإن السائل البني الذي مذاقه مرير ولاذع، يُعرف في الغالب بعلاج ضربة الشمس، ويباع بثمن بخس دون وصفة طبية، ويمكن العثور عليه في منزل كل أسرة صينية تقريبا.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, مجتمع
أطباء في الصين يحذرون من تناول مشروب قهوة مثلج قد يسبب خفقان للقلب
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حذر أطباء صينيون من تناول مشروب قهوة مقلد من "أمريكانو" مثلج، تم إنشاؤه استجابة لموجة الحر المستمرة في الصين، وذلك لما له من أضرار صحية على من يتناوله.
وأكدوا أن المشروب الذي يسمى "تشينسينو"، وهو عبارة عن مزيج من سائل الطب الصيني التقليدي (TCM) مع الماء المثلج، ويستخدم كوسيلة للتهدئة خلال موجة الحر القياسية المستمرة في البلاد، ليس من الآمن تناوله كمشروب يومي، وفقا لصحيفة
"ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
ويتم صنع المشروب عن طريق خلط زجاجة صغيرة من سائل عشبي صيني يُدعى "Huo Xiang Zheng Qi Shui" مع الماء ومكعبات الثلج.
وأوضح الطبيب جين هوي، من أحد المستشفيات شرقي الصين، أنه "في بادئ الأمر فإن الملصق الموضوع على هذا الدواء يحذر الناس من شربه مع الأطعمة الباردة".
وتابع: "ثانيا لا ينبغي للناس أن يشربوا الدواء عمدا كما يتناولون المشروبات، كما يجب ألا يعتبروا هذا الدواء منتجا لتحسين الصحة، إذ لا ننصح الجمهور بتناوله عندما يريدون وقاية أنفسهم من الإصابة بضربة الشمس".
ومن الممكن أن يسبب شرب الكثير من "Huo Xiang Zheng Qi Shui" الغثيان والقيء ويعاني من خفقان القلب، وذلك لأن الدواء يحتوي على الكحول، وفقا لموقع "يولاي" الصيني.
ويعتبر "Huo Xiang Zheng Qi Shui"، وهو تركيبة عشبية سائلة لا تحتاج إلى وصفة طبية، من قبل العديد من ممارسي الطب الصيني التقليدي كعلاج فعال لأعراض، مثل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام البطن والقيء والإسهال، خاصة أثناء الطقس الحار.
ومع ذلك، فإن السائل البني الذي مذاقه مرير ولاذع، يُعرف في الغالب بعلاج ضربة الشمس، ويباع بثمن بخس دون وصفة طبية، ويمكن العثور عليه في منزل كل أسرة صينية تقريبا.